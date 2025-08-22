Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 21:04

Переменчивый мост к новым ощущениям: как перименопауза меняет жизнь

Как справиться с перименопаузой: советы врачей для женщин

Многие женщины в возрасте от 35 до 55 лет начинают замечать изменения в организме и эмоциональном фоне, не всегда понимая, что речь идёт о перименопаузе. Этот переходный период может длиться до 10 лет и становится своеобразным мостом к менопаузе.

Когда начинается перименопауза

По данным специалистов, средний возраст наступления менопаузы — около 52 лет, но первые признаки перименопаузы могут проявиться уже к 35 годам. У одних женщин изменения начинаются позже, у других — раньше, и во многом это зависит от образа жизни, наследственности и общего состояния здоровья.

Медики отмечают, что часто женщины удивляются: они ожидали подобных симптомов после прекращения менструаций, но сталкиваются с ними гораздо раньше.

Основные признаки

Эксперты выделяют три характерных симптома начала перименопаузы:

  1. Нарушения менструального цикла.
    Цикл, обычно составляющий 21-35 дней, становится нерегулярным. Возможны задержки на несколько месяцев, усиленные или, наоборот, редкие кровотечения.
  2. Приливы и ночная потливость.
    Снижение уровня эстрогена и прогестерона вызывает резкие приливы жара, которые часто сопровождаются ночным пробуждением и бессонницей.
  3. Изменения фигуры.
    Даже при правильном питании и физических нагрузках многие женщины отмечают увеличение объёма талии. Это связано с перестройкой обмена веществ и может в будущем сказаться на здоровье сердца.

Среди других частых проявлений — усталость, снижение либидо, сухость слизистых, перепады настроения, головные боли, нарушения сна, ухудшение памяти и внимания, а также уменьшение плотности костей.

Почему это происходит

Специалисты объясняют, что основной причиной является колебание уровня трёх ключевых гормонов: эстрогена, прогестерона и тестостерона. Они регулируют репродуктивную систему, настроение, половое влечение, работу костей, кожи и даже когнитивные функции. Когда их баланс нарушается, организм реагирует множеством симптомов.

Как облегчить состояние: 7 рекомендаций

Врачи советуют женщинам в перименопаузе придерживаться комплексного подхода:

  1. Следить за питанием, отдавая предпочтение продуктам, богатым клетчаткой, белком и полезными жирами.
  2. Регулярно заниматься спортом, включая силовые тренировки 20-30 минут 3-5 раз в неделю.
  3. Стараться спать не менее 7-9 часов.
  4. Вести календарь цикла и фиксировать изменения.
  5. При необходимости принимать добавки (пажитник, красный клевер, магний, витамин B6 и др.).
  6. Контролировать стресс с помощью дыхательных практик, прогулок на природе и общения с близкими.
  7. Обсудить с врачом возможность гормональной терапии или других методов восстановления баланса.

Влияние на эмоции и интимную жизнь

Гормональные колебания сказываются и на настроении. Женщины могут отмечать раздражительность, тревожность и снижение сексуального влечения. Дополнительно изменяется уровень естественной смазки, что делает интимную жизнь менее комфортной. Врачи подчёркивают: важно открыто обсуждать свои потребности с партнёром, использовать натуральные средства для поддержания комфорта и искать новые формы близости.

Когда обращаться к врачу

Поскольку симптомы перименопаузы могут совпадать с признаками других состояний, специалисты рекомендуют регулярно проходить осмотр у гинеколога. Если наблюдаются резкие изменения цикла, выраженные приливы, бессонница или значительное снижение энергии, лучше не откладывать визит к врачу.

Перименопауза — это не конец, а новый этап жизни. Понимание процессов в организме и грамотный подход к их регулированию помогают сохранить активность, здоровье и качество жизни на долгие годы.

