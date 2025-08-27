Здесь создавали духи для королей — и каждый может попробовать себя в роли парфюмера

Всего час пути отделяет шумную Английскую набережную Ниццы от совершенно иного мира — города, где каждый вдох наполнен историей и цветами. Грасс, уютно раскинувшийся на холмах Лазурного берега, заслуженно носит звание мировой столицы парфюмерии.

Здесь, среди узких улочек и старинных домов, традиции, берущие начало в Средневековье, превратились в целую индустрию искусства и вдохновения. Не случайно уникальный опыт грасских мастеров был внесён ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества.

Атмосфера старого города

Чтобы почувствовать настоящий дух Грасса, достаточно прогуляться по его историческому центру. Извилистые улочки, залитые солнцем площади и тенистые аркады XIV века оживляют картину провансальской архитектуры. На площади Эр каждое утро оживает рынок: здесь смешиваются ароматы специй, свежих цветов и местных деликатесов.

Архитектурные сокровища

Собор Нотр-Дам-дю-Пюи возвышается над городом как хранитель истории. Его строгие стены таят настоящие художественные шедевры: полотна Рубенса, редкую работу Жана-Оноре Фрагонара и современные витражи. Здесь история искусства и духовность переплетаются в едином пространстве.

Парфюмерные дома Грасса

Грасс невозможно представить без его парфюмерных легенд. Три великих дома — Fragonard, Molinard и Galimard — открывают свои двери для посетителей.

Fragonard (1926) хранит традиции и музей искусства.

Molinard (1849) известен смелыми ароматами и коллекционными флаконами Baccarat и Lalique.

Galimard (1747) — старейший, когда-то создавал духи для Людовика XV.

Экскурсии по фабрикам позволяют заглянуть в лаборатории и мастерские, где рождаются уникальные композиции, а завершить визит можно в бутиках, где ароматы продаются по заводским ценам.

Музей парфюмерии

Отдельного внимания заслуживает Международный музей парфюмерии. Это единственный в мире музей, посвящённый искусству создания ароматов. Здесь можно проследить путь духов от античности до наших дней, попробовать ароматы редкого сырья и увидеть, как развивались технологии.

В пригороде, в садах MIP, растут розы, жасмин, туберозы и цитрусовые — те самые цветы, которые делают Грасс центром мировой парфюмерии.

Поля цветов и сезонность

Окрестности города словно дышат ароматами. В мае собирают майскую розу, летом — жасмин и туберозу. Некоторые фермы, например Domaine de Manon, открывают двери для гостей во время сбора урожая, чтобы показать, как цветы становятся основой будущих ароматов.

Мастер-классы по созданию духов

В Грассе каждый может попробовать себя в роли парфюмера. На мастер-классах под руководством профессиональных "носов" участники создают собственный аромат. Короткие занятия рассчитаны на час-два, а для увлечённых гостей есть курсы на целый день. Сам процесс превращается в маленькое путешествие в мир запахов, где каждая нота имеет значение.

Панорамы и природа

Город возвышается над морем на высоте 350 метров, и виды отсюда поражают. Со смотровых площадок открывается панорама побережья от Канн до Теуля. А совсем рядом — деревня Гурдон, "Орлиное гнездо Лазурного берега", откуда видна вся Ривьера.

Город для всех чувств

Грасс — это не просто однодневная экскурсия. Это место, где прошлое встречается с настоящим, а ароматы сопровождают каждый шаг. Здесь можно погрузиться в историю, насладиться видами, пройтись по цветочным полям и создать собственный парфюм — впечатление, которое останется надолго, как и лёгкий шлейф любимых духов.