Иван Ургант выступит на благотворительном фестивале в Санкт-Петербурге

Телеведущий и музыкант Иван Ургант примет участие в музыкальном фестивале "Антон тут рядом", организованном одноимённым благотворительным фондом. Эта информация представлена в афише мероприятия.
Фестиваль состоится 21 августа на территории Севкабель Порта в Санкт-Петербурге. Иван Ургант выступит под своим сценическим псевдонимом Гриша Ургант. Организаторы описали его как "певца, о котором мало что известно, но которого знает абсолютно каждый".
Ранее Урганта исключили из программы вечера памяти Булата Окуджавы "Заезжий музыкант" в Москве, как сообщил Telegram-канал "Радиоточка НСН".
В ВОЗ заявили о росте смертности от жары на 30% в Европе с 2000 года
В Европе с 2000 года на 30% увеличилась смертность, связанная с жарой, причём этот показатель растёт почти во всех странах региона.
Россия передала Украине тела 250 военнослужащих
Россией были возвращены были возвращены Украине тела 250 военнослужащих. Будет проведена идентификация тел, а затем останки будут переданы семьям для погребения. Об этом сообщил украинский Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.
Сенатор Савельев может быть лишен неприкосновенности по представлению Генпрокурора
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов обратился к Совету Федерации с просьбой о лишении неприкосновенности сенатора Дмитрия Савельева.
В Москве установлена минимальная площадь для квартир в 28 кв. м
В Москве введен запрет на строительство квартир площадью меньше 28 квадратных метров. По поручению мэра города Сергея Собянина было подписано соответствующее постановление, устанавливающее также, что площадь двухкомнатных квартир не должна быть меньше 44 квадратных метров.