Иван Ургант выступит на благотворительном фестивале в Санкт-Петербурге

Гриша Ургант примет участие в фестивале "Антон тут рядом"

Телеведущий и музыкант Иван Ургант примет участие в музыкальном фестивале "Антон тут рядом", организованном одноимённым благотворительным фондом. Эта информация представлена в афише мероприятия.

Фестиваль состоится 21 августа на территории Севкабель Порта в Санкт-Петербурге. Иван Ургант выступит под своим сценическим псевдонимом Гриша Ургант. Организаторы описали его как "певца, о котором мало что известно, но которого знает абсолютно каждый".

Ранее Урганта исключили из программы вечера памяти Булата Окуджавы "Заезжий музыкант" в Москве, как сообщил Telegram-канал "Радиоточка НСН".