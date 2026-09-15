Вечно недостаточно хорошо: одна установка заставляет человека годами гнаться за недостижимым идеалом

Патологический перфекционизм отличается от здоровых амбиций тем, что процесс достижения целей начинает разрушать личность и лишать человека возможности завершать начатые дела. Об этом в беседе с NewsInfo рассказала системный семейный психолог Центра семейной терапии Татьяна Потемкина.

Специалист отметила, что ключевым признаком проблемы становится отсутствие удовлетворения от результата при бесконечных требованиях к себе. Подобные попытки установить цели для достижения высоких показателей могут обернуться крахом в личной жизни. Часто погоня за идеалом сопровождается физическим истощением и болезнями, которые становятся системными.

"Если у человека это повторяется из раза в раз, навязчивый автоматический паттерн, то тогда мы имеем дело с разрушительным перфекционизмом. Если это разовая история, ну у кого не бывает, ну бывает. Но когда это система, автоматизм, от одной цели к другой, из ряда в ряд все одно и то же, тогда это разрушительный перфекционизм", — пояснила Потемкина.

Истоки такого поведения психолог рекомендует искать в детстве. Завышенные требования родителей, отсутствие похвалы и установки в духе "ты должен быть лучше всех" формируют у ребенка страх быть недостаточно хорошим. Иногда стремление к безупречности перерастает в навязчивое состояние, когда хронический трудоголизм подменяет собой реальные жизненные интересы.

В семейной среде часто транслируются сценарии, где право на любовь или признание нужно заслужить только выдающимися успехами. Психологи подчеркивают, что атмосфера дома напрямую влияет на формирование здоровой самооценки. Если поддержка отсутствовала, взрослый человек начинает страдать от когнитивных искажений, например, убеждения, что все должно получаться идеально с первого раза.

"Надо вспомнить те послания, которые были в семье. Например, только успешный человек достоин чего-то хорошего, только успех может сделать тебя человеком. Или, все, что ты делаешь, будет недостаточно хорошо. Такие люди обычно не то что страдают, у них есть страх быть недостаточно хорошими", — рассказала специалист.

Для выхода из этого состояния эксперт советует проанализировать свои убеждения и отказаться от нереалистичных ожиданий. Важно разрешить себе право на ошибку и возможность "дать задний ход", если того требует безопасность или самосохранение.

Нередко постоянное ожидание идеального момента приводит к тому, что страх перемен мешает человеку получать удовольствие от настоящего. При этом многие привыкли обесценивать свои победы, не замечая, как синдром самозванца подрывает их профессиональную уверенность.

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