Ни изнурения, ни фанатизма: тренировки, после которых тело отвечает благодарностью

Каждый, кто хоть раз задумывался о том, чтобы привести себя в форму, сталкивался с вопросом: как именно тренироваться, чтобы результат был не только видим, но и устойчив? Чемпион России по бодибилдингу и фитнес-тренер Виталий Фатеев поделился простыми, но фундаментальными принципами, которые помогут выстроить эффективную стратегию тренировок. Его советы приводит NEWS.Ru.

"Заниматься лучше с тренером. Он поможет грамотно организовать интенсивность тренировки, чтобы вы не отвлекались на разговоры с соседями по залу", — добавил Виталий Фатеев.

По словам специалиста, путь к идеальной фигуре начинается не с изнуряющих нагрузок, а с дисциплины и системности. Главное — не количество времени, проведённого в спортзале, а качество подхода.

Два главных правила

"Тренировка должна длиться примерно час и повторяться три раза в неделю", — пояснил эксперт.

"В совокупности в ней должны использоваться силовые и кардиоупражнения, например на беговой дорожке", — добавил он.

Эти два принципа — основа сбалансированной фитнес-программы. Они позволяют телу получать нужную нагрузку без перенапряжения и способствуют устойчивому прогрессу.

Почему важен баланс кардио и силовых нагрузок

Кардио-упражнения (бег, эллипс, велосипед, скакалка) отвечают за выносливость, здоровье сердца и ускорение метаболизма. Силовые тренировки — за развитие мышц, рельеф и повышение общего тонуса тела. В сочетании они дают тот самый результат, который называют гармоничным телом.

Что такое "идеальная фигура" по мнению эксперта

"Это пропорции. У кого-то при взгляде на тело не хватает мышц плеч, у кого-то — ног или ягодиц. Всё это определяет тренер", — заявил специалист.

Идеальное тело, по мнению Фатеева, — это не просто кубики на прессе или узкая талия, а сбалансированные линии, симметрия и чувство меры. Важно развивать тело равномерно, а не "качать" только одну зону.

Таблица "Сравнение": кардио и силовые тренировки