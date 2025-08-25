Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Винегрет
Винегрет
© freepik.com by KamranAydinov is licensed under public domain
Главная / Еда
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 16:25

Варите морковь неправильно — и винегрет всегда будет безвкусным

Запекание свеклы и маринованный лук улучшают вкус винегрета

Винегрет — салат, который любят и в будни, и на праздники. Но часто он получается слишком влажным, овощи разваливаются или теряют яркий цвет. На самом деле исправить это просто: достаточно знать несколько проверенных хитростей.

Хитрость №1. Как правильно подготовить овощи

  • Свекла: лучше запечь в фольге или рукаве для запекания. Тогда она сохранит вкус, цвет и не отдаст лишний сок.

  • Морковь: варите очищенной, отдельно. Можно отварить кубиками — так удобнее контролировать плотность.

  • Картофель: идеален в мундире, но выбирайте крупный — он менее клейкий. Варите без соли, а затем сразу охладите под холодной водой, кожура снимется легко.

  • Лук: замаринуйте! Нарежьте кубиками, добавьте 1 ст.л. масла, 1 ч.л. уксуса, щепотку сахара и соли. Пусть постоит 15–30 минут — вкус станет мягким, но выразительным.

Хитрость №2. как сохранить яркость и сухость

Чтобы винегрет не превращался в «свекольное болото»:

  • нарежьте свеклу отдельно и сбрызните маслом, перемешайте;

  • так же можно поступить с картофелем и морковью.

Масло создаст защиту, овощи сохранят цвет и не будут излишне мокрыми.
Хотите классический розовый винегрет? Тогда вмешивайте свеклу без масла.

Хитрость №3. чем заправить винегрет для особенного вкуса

Идеальная заправка — это баланс масла и кислоты.

Базовый вариант:

  • 3–4 ст.л. растительного масла;

  • 1 ч.л. уксуса (яблочный или бальзамический);

  • соль и щепотка сахара.

Для яркости вкуса можно добавить немного горчицы (½ ч.л.) или заменить сахар жидким мёдом. Такая заправка подчеркнёт вкус овощей и сохранит их текстуру.

Идеальный винегрет — это не только вкусно, но и красиво. Запеките свеклу, замаринуйте лук, защитите овощи от влаги и не бойтесь экспериментировать с заправкой. Тогда даже на второй день ваш винегрет будет свежим, ярким и аппетитным.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как правильно завернуть трубочки с начинкой чтобы тесто не треснуло сегодня в 12:07

Хруст детства: простая выпечка, которая вернет вас в бабушкину кухню

Раскрываем секрет идеальных трубочек с ореховой начинкой. Хрустящее тесто, ароматный мед и грецкие орехи — простой рецепт восточной сладости у вас дома.

Читать полностью » Рецепт заманихи из помидоров и перца на зиму сегодня в 12:02

Не просто закуска: что скрывается за простым названием заманиха и почему ее стоит приготовить

Узнайте, как приготовить густую и ароматную заманиху из помидоров и перца на зиму. Простой рецепт пикантной закуски, которая станет хитом вашего стола.

Читать полностью » Эксперты рассказали, сколько витаминов сохраняют замороженные ягоды и фрукты сегодня в 11:56

В морозилке витамины тают: как долго ягоды остаются "живыми"

Заморозка сохраняет витамины лишь первые 4 месяца. Эксперты рассказали, как правильно подготавливать и хранить ягоды и фрукты, чтобы они оставались полезными.

Читать полностью » Пошаговый рецепт консервации грибного салата с томатной основой сегодня в 11:18

Секрет бабушкиного погреба: какой ингредиент не дает грибной закуске испортиться до весны

Узнайте, как приготовить бесподобный салат с грибами на зиму. Простой рецепт, который выручит вас при внезапном визите гостей и станет идеальным дополнением к ужину.

Читать полностью » Как приготовить салат с копченой курицей сегодня в 11:13

Ошибка, которую допускают 9 из 10 хозяек: из-за неё салат теряет весь свой вкус и шарм

Узнайте секрет идеального праздничного салата с копченой курицей и грецкими орехами. Простой рецепт, который станет вашим коронным блюдом и покорит всех гостей.

Читать полностью » Приготовление закуски из кабачков и бекона сегодня в 10:18

Не просто закуска: секрет кабачков, который превратит ваш ужин в кулинарный триумф

Открываем секрет идеальной закуски! Нежные кабачки в хрустящем беконе — всего 4 ингредиента и 20 минут. Простота, сочность и восхитительный аромат.

Читать полностью » Приготовление овсянки с твердым сыром и фетой сегодня в 10:11

Овсянка для гурмана: почему утренняя каша больше не должна быть сладкой

Овсянка, но не сладкая! Пикантная каша с сыром и карри перевернёт ваше представление о завтраке. Простой рецепт для гурманов, который удивит вкусом.

Читать полностью » Рецепт икры из патиссонов на зиму сегодня в 9:07

Забудьте о сложностях: готовим царскую закуску на зиму всего из семи ингредиентов

Узнайте, как приготовить нежнейшую икру из патиссонов, которая станет королевой ваших зимних застолий. Простой рецепт, проверенные советы по стерилизации и идеи для подачи.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Натуральное средство для роз: масло нима защитит розы от тли и черных пятен
Садоводство

Удивительный трюк с бананом: превратит зеленые томаты в спелые всего за несколько дней
Спорт и фитнес

Физиотерапевт Дэвид Потучек назвал лучшие упражнения для подготовки к бегу
Красота и здоровье

Исследования: белковый завтрак стабилизирует инсулин и облегчает контроль веса
Питомцы

Исследования показывают, что кошки пьют из унитаза из-за предпочтений
Красота и здоровье

В Калифорнии зафиксирован случай чумы у человека после укуса блохи — CDPH
Красота и здоровье

Шесть признаков нехватки магния в организме
Питомцы

Как распознать простуду у кошек: рекомендации ветеринарной клиники
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru