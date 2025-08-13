Почему этот простой маринад превращает индейку в деликатес

Хотите удивить гостей или порадовать себя? Этот рецепт стейка из индейки — простое, но эффектное блюдо, которое готовится быстро, а результат превосходит ожидания. Сочное мясо с ароматной корочкой и насыщенным вкусом — идеальный вариант для ужина в кругу семьи или романтического вечера.

Что вам понадобится

Филе индейки — 500 г

Соевый соус (или тамари) — 50 мл

Горчица — 1 ст. л.

Соль, сухие специи (розмарин, тимьян) — по вкусу

Растительное масло — 30 мл

Как приготовить

Смешайте соевый соус, горчицу, соль и специи. Размороженное филе промойте, обсушите и нарежьте на стейки толщиной 2-3 см. Обмажьте мясо маринадом и оставьте на 30-60 минут.

Совет: соевый соус уже солёный, поэтому не переборщите с солью.

Перед жаркой промокните стейки бумажным полотенцем, чтобы убрать лишний маринад. Разогрейте сковороду с маслом на сильном огне и обжарьте мясо по 1-2 минуты с каждой стороны.

Уменьшите огонь и жарьте ещё по 3-4 минуты с обеих сторон. Затем снимите сковороду с плиты, накройте крышкой и дайте мясу "отдохнуть" 10 минут перед подачей.

Подача и советы