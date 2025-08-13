Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Индейка в мятном маринаде на гриле
Индейка в мятном маринаде на гриле
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 6:13

Почему этот простой маринад превращает индейку в деликатес

Как приготовить стейк из индейки: рецепт от шеф-повара

Хотите удивить гостей или порадовать себя? Этот рецепт стейка из индейки — простое, но эффектное блюдо, которое готовится быстро, а результат превосходит ожидания. Сочное мясо с ароматной корочкой и насыщенным вкусом — идеальный вариант для ужина в кругу семьи или романтического вечера.

Что вам понадобится

  • Филе индейки — 500 г
  • Соевый соус (или тамари) — 50 мл
  • Горчица — 1 ст. л.
  • Соль, сухие специи (розмарин, тимьян) — по вкусу
  • Растительное масло — 30 мл

Как приготовить

Смешайте соевый соус, горчицу, соль и специи. Размороженное филе промойте, обсушите и нарежьте на стейки толщиной 2-3 см. Обмажьте мясо маринадом и оставьте на 30-60 минут.

Совет: соевый соус уже солёный, поэтому не переборщите с солью.

Перед жаркой промокните стейки бумажным полотенцем, чтобы убрать лишний маринад. Разогрейте сковороду с маслом на сильном огне и обжарьте мясо по 1-2 минуты с каждой стороны.

Уменьшите огонь и жарьте ещё по 3-4 минуты с обеих сторон. Затем снимите сковороду с плиты, накройте крышкой и дайте мясу "отдохнуть" 10 минут перед подачей.

Подача и советы

  • Идеальное сочетание: свежий салат, лёгкое вино или овощи-гриль.
  • Секрет сочности: не пережаривайте индейку — она быстро теряет влагу.
  • Экспериментируйте: попробуйте добавить чеснок или мёд в маринад.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Рецепт салата с красной икрой для праздничного стола сегодня в 7:05

Салат с красной икрой — блюдо, которое украдет все внимание на празднике

Узнайте, как приготовить яркий и вкусный салат с красной икрой для вашего праздничного стола. Простой рецепт с доступными ингредиентами!

Читать полностью » Как приготовить корейский салат с мясом: советы по ингредиентам и технологии сегодня в 6:58

30 минут — и на столе ресторанное блюдо: простой рецепт корейского салата

Откройте для себя невероятно вкусный салат из мяса с огурцами по-корейски! Быстро, просто и идеально подходит для любого случая.

Читать полностью » Рецепт чак-чака: как приготовить татарский сладкий десерт дома сегодня в 2:47

Почему чак-чак — это не просто десерт, а настоящее искусство

Золотистые хрустящие палочки в медовой карамели — узнайте, как приготовить настоящий татарский чак-чак всего за 50 минут! Простые ингредиенты, минимум усилий — максимум вкуса.

Читать полностью » Японский омлет тамаго: рецепт, ингредиенты и технология приготовления сегодня в 2:35

Завтрак чемпионов: как японский омлет повышает продуктивность

Откройте для себя японский омлет тамаго — сладковатое и необычное блюдо, которое сделает ваше утро особенным. Легкость приготовления и уникальный вкус порадуют всех!

Читать полностью » Татарика с острова Тасос: состав и особенности приготовления блюда сегодня в 2:12

Щепотка этой травы и капля напитка — овощи приобретают аромат, как в лучших тавернах

От острова к острову Греции одно блюдо меняется до неузнаваемости: от поэтической татарики на Тасосе до ароматной софегады с Крита.

Читать полностью » Фаршированная тыква: рецепт приготовления с мясом и специями сегодня в 1:43

Забытый трюк наших бабушек: почему фарш в тыкве вкуснее, чем в тесте

Эффектное блюдо для ужина или праздника — фарш, запечённый в тыкве. Ароматная мякоть, сочное мясо и необычная подача. Попробуйте этот рецепт — он удивит даже искушённых гурманов!

Читать полностью » Рецепт классического медовика по ГОСТу от кондитеров СССР сегодня в 1:32

Секрет советского десерта: что скрывает классический медовик

Узнайте, как приготовить классический торт Медовик с заварным кремом! Этот нежный десерт станет настоящим украшением любого торжества.

Читать полностью » Как приготовить сосиски без масла: рецепт с водой и бульонным кубиком сегодня в 1:04

Забудьте про масло: этот простой приём превращает обычные сосиски в кулинарный шедевр

Простой способ приготовления сосисок без масла делает их сочными, ароматными и избавляет от брызг на кухне — всё благодаря одной маленькой добавке.

Читать полностью »

Новости
Культура и шоу-бизнес

Рэпер Akon заявил о планах провести тур по России
Красота и здоровье

Дерматолог предупреждает: почему нельзя выдергивать седые волосы - опасно для здоровья
Дом

Чем дорогой роутер отличается от дешёвого: личный опыт выбора
Наука и технологии

Археологи в шоке: каннибализм в эпоху неолита был распространенной практикой
Еда

Как правильно испечь морковный торт: инструкции и рекомендации
Туризм

Путь к чистейшей воде Гавайев: маршруты, которые стоит пройти
Авто и мото

Дубай внедрил систему Data Drive для прогнозирования заторов в реальном времени — RTA
Спорт и фитнес

Какие мышцы работают при выполнении squat thrust и burpee — пояснение фитнес-инструкторов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru