Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Сало
Сало
© commons.wikimedia.org by Roland Geider (Ogre) is licensed under public domain
Главная / Еда
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 14:42

Слишком тонко — пересохнет, слишком толсто — не просолится: как выбрать размер сала

Сало для засолки выбирают толщиной 3–6 см со спины и боков туши

Нет ничего лучше ломтика ароматного, хорошо просоленного сала. Но добиться мягкости и той самой маслянистой текстуры — целое искусство. Ниже пошагово разберём, как правильно выбрать, подготовить и засолить сало, чтобы оно получилось именно таким.

Правильный выбор сырья

  • Лучшее место на туше — спина и бока. Сало здесь однородное, с тонкой шкуркой (до 1,5 см).

  • Толщина куска — 3–6 см. Тонкое пересушится, слишком толстое может не просолиться.

  • Цвет — белый или нежно-розовый, без кровяных прожилок.

  • Запах — свежий, молочный, без посторонних примесей.

  • Проверка на качество: проткните зубочисткой — если проходит легко, продукт свежий и мягкий.

Подготовка

  • Не мойте водой! Достаточно тщательно поскоблить ножом. Шкурку можно опалить для аромата.

  • Размер — куски по 10×15 см.

  • Надрезы до шкурки — главный секрет равномерной просолки и мягкости.

  • Проба огнём: тонкий ломтик плавится с ароматом шкварок — значит, сало отличное.

Специи и добавки

  • Соль — только крупная, не йодированная.

  • Чеснок — закладывайте пластинами в надрезы.

  • Классика: лавровый лист, душистый и чёрный перец, кориандр.

  • Для нежности: немного сахара (1–2 ч. л. на 1 кг). Он не подсластит, а сделает структуру пластичной.

Способы засолки

Сухой посол (быстрый и простой)

  1. Смешайте 4–5 ст. л. соли, специи и немного сахара.

  2. Натрите куски со всех сторон, тщательно обработав надрезы.

  3. Вложите чеснок, уложите в посуду шкуркой вниз, пересыпьте остатками смеси.

  4. Держите 12–24 часа при комнатной температуре, затем 2–3 дня в холодильнике.

  5. Уберите в морозилку — через сутки можно пробовать.

Засолка в рассоле (сочный результат)

  1. На 1 л воды — 6–7 ст. л. соли, специи. Прокипятите, остудите.

  2. В банку слоями уложите куски, пересыпая чесноком.

  3. Залейте рассолом, оставьте на 3–4 дня в прохладе.

  4. Обсушите, заверните в пергамент и уберите в морозилку.

Хранение и подача

  • Хранить — только в морозильной камере, в пергаменте или пищевой плёнке.

  • Перед подачей — дать подтаять 5–7 минут. В этот момент раскрывается аромат и достигается желанная нежность.

Правильный выбор сырья, надрезы и баланс соли со специями — вот то, что превращает обычное сало в деликатес, который тает во рту.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Приготовление куриного шашлыка в банке в духовке сегодня в 11:05

Мангал не нужен: гениальный лайфхак для идеального шашлыка в любое время года

Сочный шашлык из курицы с дымком, но без мангала? Легко! Узнайте секрет приготовления в обычной стеклянной банке, который изменит ваше представление о готовке.

Читать полностью » Как запекать куриные ножки с картошкой в рукаве для запекания сегодня в 10:06

Ваша курица будет такой сочной, что гости спросят номер вашего личного повара

Простой рецепт, который покорит вашу семью. Нежные куриные ножки с картошкой, запечённые в рукаве. Аромат, сочность и хрустящая корочка гарантированы.

Читать полностью » Как приготовить сырные шарики во фритюре сегодня в 10:02

Секрет сырного шарика: какой ингредиент делает его идеальным

Идеальная хрустящая закуска к любому поводу. Узнайте секрет приготовления нежных сырных шариков с тягучей начинкой, которые покорят ваших гостей с первой минуты.

Читать полностью » Приготовление мясной закуски на вафельных коржах сегодня в 9:17

Забудьте о сложной выпечке: этот мясной торт собирается как конструктор

Удивите всех мясным тортом на вафельных коржах! Простой рецепт для сковороды. Сочная начинка, хрустящий кляр — идеально для праздника и на каждый день.

Читать полностью » Как приготовить филе утки в духовке с хрустящей кожей сегодня в 9:02

Хитрость, которая сэкономит вам время: как приготовить утку, салат и начинку для сэндвичей за один раз

Раскрываем секрет идеальной утиной грудки с хрустящей кожицей и сочной мякотью. Простой рецепт без фольги, который впечатлит ваших гостей.

Читать полностью » Рецепт домашних роллов с пятью вариантами начинок сегодня в 8:09

Ваши домашние суши будут вкуснее ресторанных: достаточно знать эти пять комбинаций начинок

Откройте секреты домашних суши! 5 уникальных рецептов роллов с детальным разбором ингредиентов и шагов приготовления. Вкусно, как в ресторане, но выгоднее.

Читать полностью » Рецепт горшочков со свининой и овощами в микроволновке за 20 минут сегодня в 8:05

Это блюдо пахнет детством и русской печью. Но его источник вас шокирует

Всего 20 минут в микроволновке — и вас ждёт невероятно сочное и ароматное мясо с овощами в горшочках. Простой рецепт для идеального ужина без хлопот.

Читать полностью » Рецепт салата с кальмарами, морковью и огурцом со сметанной заправкой сегодня в 7:18

Нежный, легкий, идеальный: формула салата, который не стыдно поставить на праздничный стол

Легкий и питательный салат с кальмарами и свежими овощами. Простой рецепт с главным секретом приготовления нежных морепродуктов, чтобы они не стали "резиновыми".

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Учёные из Sports Medicine: короткая разминка с butt kicks повышает выносливость и эффективность тренировок
Садоводство

В августе забудьте о секаторе: эксперты раскрыли главную опасность обрезки сада в конце лета
Питомцы

Как правильно ухаживать за шерстью домашних животных в осенний период: советы специалистов
ДФО

Бюджетные авто до 500 тыс. ₽ — 40% рынка: Автоваз и Ford Focus лидируют в рейтингах
Мир

Главком ВСУ Александр Сырский назвал Россию исконным врагом Украины
Дом

Подсветка в гостиной: практичные и красивые решения
ЮФО

Движение по Крымскому мосту временно приостановлено с обеих сторон
Туризм

Секреты недорогих туров в Турцию в ноябре: как сэкономить до 50 тыс. рублей
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru