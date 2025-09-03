Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
рис басмати
рис басмати
© freepik by mdjaff is licensed under public domain
Главная / Еда
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 3:38

Секрет ресторанного басмати раскрыт: одна простая деталь меняет всё

Шеф Евгений Клопотенко назвал пропорции воды и крупы для идеального риса

На первый взгляд, варка риса кажется простым делом. Но достаточно допустить всего пару ошибок — и вместо рассыпчатых зерен вы получите липкую массу или сухую кашу. Чтобы избежать этого, кулинары делятся секретами правильного приготовления.

Зачем промывать рис

Одно из главных правил — тщательно промывать рис холодной водой. Это помогает избавиться от лишнего крахмала, который делает крупу липкой. Особенно важен этот шаг при готовке ароматного басмати: именно так его готовят в профессиональных ресторанах.

Как добиться вкуса до варки

Перед тем как поставить кастрюлю на плиту, рис можно приправить солью, перцем и специями. Несколько зерен кардамона или щепотка куркумы придадут блюду глубину вкуса ещё до начала варки. Такой способ активно используют повара, чтобы добиться более насыщенного результата.

Пропорции и вода

Ошибки часто начинаются именно здесь. Для рассыпчатого риса достаточно придерживаться соотношения: 1 часть крупы к 1,5 частям воды. Но если нужен клейкий рис, как отмечает украинский шеф Евгений Клопотенко, то лучше брать 2 части воды на 1 часть крупы.

"Крупу нужно засыпать в кастрюлю с холодной водой, довести до кипения и варить около пяти минут. Затем снять с огня, накрыть крышкой и оставить на 15 минут", — заявил шеф-повар Евгений Клопотенко.

Таким образом, всего за двадцать минут можно получить идеальный рис для суши или десертов.

Контроль температуры и время варки

Крупу заливают холодной водой и доводят до кипения. После этого огонь уменьшают и оставляют рис томиться около 8-10 минут. Главное — не открывать крышку во время варки, чтобы сохранить пар и аромат.

Последний штрих

Когда огонь уже выключен, рису стоит "отдохнуть" под крышкой 10 минут. В это время вкус окончательно стабилизируется, а сами зерна становятся мягкими и рассыпчатыми. Перед подачей крупу лучше разрыхлить вилкой.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Как приготовить курицу тушеную с картошкой в мультиварке: ингредиенты сегодня в 4:11

Экономия времени и сил: идеальный рецепт тушёной курицы с картофелем для занятых хозяек

Узнайте, как приготовить сочную курицу с картошкой в мультиварке с необычным секретным ингредиентом, который придаст блюду неповторимый аромат и вкус.

Читать полностью » Стейк из красной рыбы: как правильно готовить сегодня в 3:57

Стейк из красной рыбы за 25 минут: лайфхак, который сэкономит ваши нервы и время без лишних хлопот

Узнайте, как приготовить сочный и ароматный стейк из красной рыбы с золотистой корочкой — простой рецепт, который сделает ваш ужин незабываемым.

Читать полностью » Как приготовить ванильный пудинг сегодня в 0:59

От простой кастрюли до десертного восторга: как ванильный пудинг меняет представление о сладком

Узнайте, как приготовить ванильный пудинг — нежный десерт с кремовой текстурой и ароматом ванили. Легкий рецепт, который украсит любой стол и порадует близких.

Читать полностью » Приготовьте бутерброды с кабачками и помидорами по рецепту кулинарных экспертов сегодня в 0:47

Бутерброды с кабачками и помидорами: тайный рецепт, который меняет семейный ужин навсегда

Узнайте, как быстро и просто приготовить вкусные бутерброды с кабачками и помидорами — идеальный вариант для завтрака, перекуса или праздничного стола.

Читать полностью » Рецепт куриных наггетсов без фастфуда: филе, кляр и обжарка на сковороде сегодня в 0:26

Секрет хрустящей корочки: курица дома получается как в ресторане

Хрустящая курица в кляре за 15 минут: простой рецепт из доступных ингредиентов, который превратит ужин в настоящий праздник вкуса.

Читать полностью » Врачи назвали продукты, которые помогают пожилым людям сохранять энергию и здоровье вчера в 23:13

Продукты, которые поддержат кости, сердце и мозг после 65

С возрастом энергии становится меньше, но правильные продукты помогают её вернуть. Учёные выделили четыре продукта, которые стоит включать в рацион.

Читать полностью » Учёные из Тегеранского университета: две горсти этого ореха в день уменьшают повреждения от свободных радикалов вчера в 23:04

Две горсти этих орехов в день снижают повреждения клеток

Миндаль признан самым полезным орехом. Учёные доказали: две горсти в день помогают защитить клетки от повреждения и снизить уровень оксидативного стресса.

Читать полностью » Диетолог Гинзбург назвал полезные свойства ежевики и ограничения в её употреблении вчера в 23:01

Любимая сладость, которая оборачивается болью: когда ежевика становится врагом желудка

Ежевика укрепляет иммунитет и полезна для сердца, но при гастрите и язве может навредить. Диетолог объяснил, кому стоит есть её осторожно.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Осень в горах Алтая: где искать самые красивые виды
Туризм

Телецкое озеро на Алтае остаётся популярным направлением у туристов
Спорт и фитнес

Одри Боуман назвала эффективную силовую тренировку для дома
Садоводство

Садоводы уточнили, что черешня плодоносит на молодых шпорах и требует регулярного прореживания кроны
Наука и технологии

Samsung объявила дату окончания работы магазина для часов на Tizen — 30 сентября 2025
Еда

Добавьте ананасы в салат из капусты для улучшения вкуса
Дом

Очистка, обработка и упаковка помогут сохранить обувь до следующего сезона
Спорт и фитнес

Физиолог Джейк Харкофф назвал мышцы, которые работают при отжиманиях
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet