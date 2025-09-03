Секрет ресторанного басмати раскрыт: одна простая деталь меняет всё

На первый взгляд, варка риса кажется простым делом. Но достаточно допустить всего пару ошибок — и вместо рассыпчатых зерен вы получите липкую массу или сухую кашу. Чтобы избежать этого, кулинары делятся секретами правильного приготовления.

Зачем промывать рис

Одно из главных правил — тщательно промывать рис холодной водой. Это помогает избавиться от лишнего крахмала, который делает крупу липкой. Особенно важен этот шаг при готовке ароматного басмати: именно так его готовят в профессиональных ресторанах.

Как добиться вкуса до варки

Перед тем как поставить кастрюлю на плиту, рис можно приправить солью, перцем и специями. Несколько зерен кардамона или щепотка куркумы придадут блюду глубину вкуса ещё до начала варки. Такой способ активно используют повара, чтобы добиться более насыщенного результата.

Пропорции и вода

Ошибки часто начинаются именно здесь. Для рассыпчатого риса достаточно придерживаться соотношения: 1 часть крупы к 1,5 частям воды. Но если нужен клейкий рис, как отмечает украинский шеф Евгений Клопотенко, то лучше брать 2 части воды на 1 часть крупы.

"Крупу нужно засыпать в кастрюлю с холодной водой, довести до кипения и варить около пяти минут. Затем снять с огня, накрыть крышкой и оставить на 15 минут", — заявил шеф-повар Евгений Клопотенко.

Таким образом, всего за двадцать минут можно получить идеальный рис для суши или десертов.

Контроль температуры и время варки

Крупу заливают холодной водой и доводят до кипения. После этого огонь уменьшают и оставляют рис томиться около 8-10 минут. Главное — не открывать крышку во время варки, чтобы сохранить пар и аромат.

Последний штрих

Когда огонь уже выключен, рису стоит "отдохнуть" под крышкой 10 минут. В это время вкус окончательно стабилизируется, а сами зерна становятся мягкими и рассыпчатыми. Перед подачей крупу лучше разрыхлить вилкой.