Картошка
Картошка
© commons.wikimedia.org by Benreis is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Ксения Заярнюк Опубликована 14.08.2025 в 16:37

Эти три ошибки делают картофель безвкусным — и вы их точно совершаете

Три правила варки картофеля: крупная нарезка, мало воды, соль в конце

Кажется, что варёный картофель испортить невозможно. Но на деле даже опытные хозяйки совершают ошибки, из-за которых клубни становятся водянистыми, теряют вкус и рассыпаются в кашу. Шеф-повара уверены: достаточно знать три простых правила, чтобы картошка любого сорта всегда была рассыпчатой, душистой и вкусной.

Ошибка №1 — слишком мелко режем

Многие думают, что измельчённые кусочки сварятся быстрее. На самом деле разница во времени — считаные минуты, а вот вкус страдает сильно.
Мелкая нарезка "вытягивает" крахмал в отвар, и картофель теряет рассыпчатость. Для пюре, супа или салата лучше варить клубни целиком (мелкие) или разрезать крупные на 2-4 части. А "в мундире" — только целиком.

Ошибка №2 — много воды и бурное кипение

Чем больше воды в кастрюле, тем активнее картофель отдаёт крахмал и аромат в отвар. В итоге клубни получаются безвкусными и водянистыми.
Правильно — налить воды ровно столько, чтобы она слегка покрывала картофель, и варить на слабом огне, томя, а не "бурля".
Совет от шеф-поваров:

  • для салата и плотных ломтиков — закладывать в горячую воду;

  • для пюре и тушёной картошки — в холодную.

Ошибка №3 — соль не вовремя

Споры о том, когда солить, идут давно. Одни уверены, что соль в начале варки разрушает крахмал, другие — что она помогает клубням стать мягче.
Оптимальный компромисс — посолить за 5-7 минут до готовности. Так вкус будет насыщенным, а текстура — идеальной.

Перестаньте резать картошку слишком мелко, варите её в небольшом количестве воды на медленном огне и солите в конце. Эти простые хитрости подарят вам ту самую ароматную, рассыпчатую картошку, которую так любят в семье.

