Восхитительное яйцо пашот за минуту — и никакого кипятка по всей плите

Яйцо пашот — это классика завтрака, которая ассоциируется с ресторанной подачей и кажется сложной в приготовлении. Многие уверены, что для идеального результата нужна кастрюля с кипящей водой, уксус и точный контроль времени. Но на самом деле всё гораздо проще: нежное яйцо с жидким желтком можно сделать прямо в микроволновке — и всего за одну минуту.

Что понадобится

1 свежее яйцо (лучше комнатной температуры).

½ стакана воды (примерно 120 мл).

Щепотка соли.

Чашка или кружка, пригодная для микроволновки.

Столовая ложка или шумовка.

Бумажное полотенце.

Пошаговый процесс

Подготовьте воду. Налейте в кружку или небольшую миску ½ стакана воды. Добавьте щепотку соли и перемешайте. Разбейте яйцо. Осторожно вбейте свежее яйцо в воду, стараясь не повредить желток. Отправьте в микроволновку. Поставьте кружку в микроволновку и готовьте на средней или высокой мощности около 45–60 секунд. Так как мощность микроволновок отличается, начните с 45 секунд. Достаньте. Аккуратно выньте кружку — она будет горячей. Выложите яйцо. Ложкой или шумовкой достаньте яйцо из воды, переложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнюю влагу. Подача. Сразу подавайте на тосте, с овощами или как дополнение к завтраку.

Полезные советы

Используйте только свежие яйца — белок у них лучше держит форму.

Яйца комнатной температуры готовятся равномернее.

Не передерживайте : желток должен оставаться жидким.

Никогда не готовьте яйцо в скорлупе в микроволновке — оно может взорваться.

Теперь готовить идеальное яйцо пашот можно даже в будние дни — быстрее, чем вскипятить чайник.