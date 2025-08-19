Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Яйцо-пашот на тосте
Яйцо-пашот на тосте
© Adobe Stock by Daniel Vincek
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 14:18

Восхитительное яйцо пашот за минуту — и никакого кипятка по всей плите

Яйцо пашот готовится в микроволновке за одну минуту без уксуса и кастрюли

Яйцо пашот — это классика завтрака, которая ассоциируется с ресторанной подачей и кажется сложной в приготовлении. Многие уверены, что для идеального результата нужна кастрюля с кипящей водой, уксус и точный контроль времени. Но на самом деле всё гораздо проще: нежное яйцо с жидким желтком можно сделать прямо в микроволновке — и всего за одну минуту.

Что понадобится

  • 1 свежее яйцо (лучше комнатной температуры).

  • ½ стакана воды (примерно 120 мл).

  • Щепотка соли.

  • Чашка или кружка, пригодная для микроволновки.

  • Столовая ложка или шумовка.

  • Бумажное полотенце.

Пошаговый процесс

  1. Подготовьте воду. Налейте в кружку или небольшую миску ½ стакана воды. Добавьте щепотку соли и перемешайте.

  2. Разбейте яйцо. Осторожно вбейте свежее яйцо в воду, стараясь не повредить желток.

  3. Отправьте в микроволновку. Поставьте кружку в микроволновку и готовьте на средней или высокой мощности около 45–60 секунд. Так как мощность микроволновок отличается, начните с 45 секунд.

  4. Достаньте. Аккуратно выньте кружку — она будет горячей.

  5. Выложите яйцо. Ложкой или шумовкой достаньте яйцо из воды, переложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнюю влагу.

  6. Подача. Сразу подавайте на тосте, с овощами или как дополнение к завтраку.

Полезные советы

  • Используйте только свежие яйца — белок у них лучше держит форму.

  • Яйца комнатной температуры готовятся равномернее.

  • Не передерживайте: желток должен оставаться жидким.

  • Никогда не готовьте яйцо в скорлупе в микроволновке — оно может взорваться.

Теперь готовить идеальное яйцо пашот можно даже в будние дни — быстрее, чем вскипятить чайник.

