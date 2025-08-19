Восхитительное яйцо пашот за минуту — и никакого кипятка по всей плите
Яйцо пашот — это классика завтрака, которая ассоциируется с ресторанной подачей и кажется сложной в приготовлении. Многие уверены, что для идеального результата нужна кастрюля с кипящей водой, уксус и точный контроль времени. Но на самом деле всё гораздо проще: нежное яйцо с жидким желтком можно сделать прямо в микроволновке — и всего за одну минуту.
Что понадобится
-
1 свежее яйцо (лучше комнатной температуры).
-
½ стакана воды (примерно 120 мл).
-
Щепотка соли.
-
Чашка или кружка, пригодная для микроволновки.
-
Столовая ложка или шумовка.
-
Бумажное полотенце.
Пошаговый процесс
-
Подготовьте воду. Налейте в кружку или небольшую миску ½ стакана воды. Добавьте щепотку соли и перемешайте.
-
Разбейте яйцо. Осторожно вбейте свежее яйцо в воду, стараясь не повредить желток.
-
Отправьте в микроволновку. Поставьте кружку в микроволновку и готовьте на средней или высокой мощности около 45–60 секунд. Так как мощность микроволновок отличается, начните с 45 секунд.
-
Достаньте. Аккуратно выньте кружку — она будет горячей.
-
Выложите яйцо. Ложкой или шумовкой достаньте яйцо из воды, переложите на бумажное полотенце, чтобы убрать лишнюю влагу.
-
Подача. Сразу подавайте на тосте, с овощами или как дополнение к завтраку.
Полезные советы
-
Используйте только свежие яйца — белок у них лучше держит форму.
-
Яйца комнатной температуры готовятся равномернее.
-
Не передерживайте: желток должен оставаться жидким.
-
Никогда не готовьте яйцо в скорлупе в микроволновке — оно может взорваться.
Теперь готовить идеальное яйцо пашот можно даже в будние дни — быстрее, чем вскипятить чайник.
