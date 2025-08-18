Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
плов
плов
© Freepik by stockking is licensed under Рublic domain
Главная / Еда
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 17:08

Мясо в плове становится сухим — и виновата всего одна привычка

Специи барбарис и зира усиливают аромат и вкус плова при закладке в казан

Кто не любит плов? Наверное, таких людей не найти. Но вот приготовить его так, чтобы рис получился рассыпчатым, мясо сочным, а аромат стоял на всю кухню — задача не из простых. Даже опытные хозяйки признаются: иногда плов выходит клейким или пресным.

Сегодня разберём главные хитрости, которые помогут приготовить идеальный плов у себя дома.

Какой рис выбрать для плова

Главное условие правильного плова — рис. Он должен быть прозрачным, плотным и с минимальным содержанием крахмала. Лучший выбор — пропаренный или бурый рис. Они впитывают воду и жир, не слипаясь. С обычным рисом такого эффекта добиться сложно.

Совет: рис обязательно промывают несколько раз в холодной воде, пока жидкость не станет прозрачной.

В какой посуде готовить

Классика — чугунный казан. В нём равномерно распределяется температура, и плов томится, а не жарится. Но если казана нет — подойдёт утятница или толстостенная кастрюля. Главное, чтобы дно было массивным и хорошо держало тепло.

Мясо: какой выбрать и как нарезать

Традиционно плов готовят из баранины. Но вкусно получается и с говядиной, свининой или курицей. Главное — нарезать мясо крупными кусками, чтобы оно сохранило сочность.

Запомните: солить мясо заранее не нужно — оно станет сухим.

Пропорции ингредиентов

Золотая формула:

  • 0,5 кг мяса;

  • 0,5 кг моркови;

  • 0,5 кг лука;

  • 50 мл растительного масла;

  • 1 головка чеснока;

  • специи по вкусу.

Морковь лучше брать не сладкую, нарезать её соломкой.

Секреты специй

Лучше использовать цельные специи, а не молотые. Барбарис добавляет кислинку, зира — восточный аромат, а изюм и меньшее количество жира сделают дамский вариант плова.

Вода и жир — основа рассыпчатости

  • Вода должна быть только горячей, лучше кипящей.

  • Соотношение риса и воды — 1:1.

  • Жир обязателен! Именно он не даёт рису слипаться.

Как подавать плов

Плов всегда подают горячим. Настоящие гурманы едят его ложкой или руками, утверждая, что так вкус получается насыщеннее.

Плов — это не просто рецепт, а целая философия. Правильный рис, жир, специи и посуда — и даже новичок сможет приготовить блюдо, которое поразит гостей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Почему куриная грудка получается сухой и как этого избежать сегодня в 12:58

Быстро, дёшево, полезно: универсальный рецепт куриного филе на все случаи жизни

Хрустящая корочка снаружи, нежная мякоть внутри! Узнай, как легко запечь куриное филе в духовке, сохранив его сочность и аромат. Идеально для ужина, салатов и бутербродов.

Читать полностью » Как правильно приготовить свиной стейк в духовке — рекомендации шеф-повара сегодня в 12:43

30 минут и 5 ингредиентов: как приготовить идеальный ужин без хлопот

Как приготовить идеальный свиной стейк в духовке? Простой рецепт с сочным результатом — маринад, тонкости запекания и секрет мягкости.

Читать полностью » Как сделать лимонный крем из яиц без сливок — пошаговая инструкция сегодня в 11:52

Лимонный крем, который взорвет ваши вкусовые рецепторы

Узнайте, как легко и быстро приготовить освежающий лимонный десерт с яйцом. Этот крем станет прекрасным дополнением к вашему столу!

Читать полностью » Как приготовить овощной салат с максимальным содержанием клетчатки: инструкция сегодня в 11:37

Лёгкий салат без мяса: как быстро и просто преобразить свой рацион

Хрустящий салат без мяса с пикантно-сладкой заправкой — идеальный гарнир к шашлыку или самостоятельное блюдо. Просто, свежо, вкусно!

Читать полностью » Как приготовить арбузный фреш: пошаговая инструкция сегодня в 10:46

Почему 90% людей не умеют пить арбуз: рецепт, который изменит ваше мнение

Хотите освежающий напиток за 10 минут? Арбузный фреш с лаймом и мятой — просто, вкусно и без сложностей. Секрет идеального баланса сладости и свежести!

Читать полностью » Как приготовить тартар из тунца за 10 минут: простой рецепт сегодня в 10:35

Тайный ингредиент ресторанного блюда: как приготовить тартар из тунца за 10 минут

Хотите удивить гостей ресторанным блюдом за 10 минут? Тартар из тунца с авокадо — нежная текстура, яркие вкусы и простая подача. Секрет идеального сочетания — в деталях!

Читать полностью » Пошаговое руководство по изготовлению шампанского в домашних условиях сегодня в 9:40

Почему 90% людей не умеют готовить шампанское

Мечтаете о домашнем шампанском? Простой рецепт из винограда, сахара и воды — и через месяц в вашем бокале заиграют пузырьки! Без сложного оборудования, только натуральные ингредиенты.

Читать полностью » Кондитеры разработали новый рецепт творожного кекса с пониженной калорийностью сегодня в 9:31

Приготовьте этот кекс за час и удивите всех: простота и вкус в одном

Воздушный творожный кекс с лимонной цедрой и ванилью — просто, вкусно и празднично! Узнайте, как приготовить идеальный десерт за час.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

Мотористы назвали главные причины перегрева двигателя летом
Спорт и фитнес

Специалисты по фитнесу: HIIT заменяет часовую тренировку за 20 минут
Туризм

Ирландия для путешественников: ТОП-10 мест от Килкенни до Скеллиг-Михаэля
Красота и здоровье

Овощи и бобовые: ключ к профилактике диабета 2 типа по данным EPIC-InterAct
Дом

Осенняя уборка: какие места в квартире обязательно дезинфицировать перед зимой
ЮФО

МВД Крыма предупредило о росте мошенничества в социальных сетях
ЦФО

Число жертв взрыва на заводе в Рязанской области достигло 24, в регионе — траур
Красота и здоровье

Лучшие масла для сухих и ломких волос — рейтинг 5 эффективных средств
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru