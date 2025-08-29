Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Омлет с овощами
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 1:22

Омлет по-новому: одна простая хитрость делает его в разы вкуснее

Гордон Рамзи рассказал, как сделать омлет мягким и ароматным

Казалось бы, что может быть проще, чем приготовить омлет? Но именно это блюдо стало вирусным в TikTok — и всё благодаря необычному методу, который превращает привычный завтрак в настоящее гастрономическое удовольствие.

Секрет Рамзи

Знаменитый британский шеф-повар Гордон Рамзи показал технику, которая изменила представление о том, каким может быть омлет. Его главный принцип — не переваривать яйца и не взбивать их заранее. Вместо этого он разбивает их прямо в холодную сковороду и добавляет сливочное масло.

Дальше всё дело в терпении и контроле температуры: сковороду постоянно снимают с огня и возвращают обратно, а яйца непрерывно перемешивают силиконовой лопаткой. Так получается мягкая и нежная текстура.

Как сделать вкус ярче

Всё же главный трюк — не в технике, а в простом ингредиенте, который есть почти у каждого в холодильнике: свежая зелень.

Перед тем как добавить яйца, Рамзи советует слегка обжарить зелень на сливочном масле. Подойдут петрушка, базилик, кинза или шалфей. При жарке зелень становится хрустящей и ароматной, а её вкус наполняет всё блюдо.

Когда омлет почти готов, остаётся только добавить щепотку соли, немного перца и свежий зелёный лук — именно эти штрихи делают блюдо особенно насыщенным и свежим.

