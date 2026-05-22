Окрошка с красной рыбой приведет в восторг: секрет оказался в необычной заправке

Окрошка это не просто совокупность нарезанных овощей, а выверенная система баланса текстур и вкусовых акцентов, считает бренд-шеф сети Горбуфеты Рустам Даутов. В комментарии NewsInfo эксперт пояснил, как превратить это повседневное блюдо в гастрономический праздник.

Классический рецепт окрошки на квасе или айране строится на шести базовых ингредиентах: картофеле, редисе, огурце, ветчине, яйце и свежей зелени, говорит мастер по приготовлению пищи. Секрет идеального вкуса кроется в деталях подачи и правильном подборе соусов.

"Базовая окрошка, смешиваем по классике: картофель, редис, огурец, ветчину, зелень, яйцо, нарезка соломкой. Подача идет с либо квасом, либо с айраном. Если на квасе, добавляем русскую горчицу, с хреном столовым смешиваем. Кому-то поострее, кому-то менее острое, делаем смесь горчицы с хреном и добавляем в окрошку", — рассказал бренд-шеф.

При выборе заправки важно учитывать основу окрошки, напомнил эксперт. Горчица с хреном идеально раскрывается в квасе, подчеркивая насыщенный вкус темного хлебного напитка. В то же время айран требует более нежных дополнений. Для правильного приготовления картофеля, который является основой многих блюд, важно учитывать методы подготовки овощей.

"На айране можно добавить хрена по желанию, горчица там лишняя. В айран можно сливочного хрена взять, он нежный во вкусе и подчеркнет баланс. Он мягкий, нежный, в окрошку с айраном прекрасно заходит", — отметил эксперт.

Для тех, кто хочет экспериментировать с составом, шеф-повар советует попробовать рыбную версию окрошки. В таком случае вместо ветчины используется запеченная красная рыба — например, нерка или горбуша.

"Филе нерка, горбуша, что продается в заморозке. Посолить, поперчить. Можно сбрызнуть лимончиком, обмазать маслом растительным, запечь до готовности. Берем картофель отварной, огурцы, каперсы, свежий сельдерей, укроп, петрушка и зеленый лук. Сюда введем сладкую горчицу дижонскую, добавить дольку лимона, соль, перец по вкусу. Рыбу запеченную кусочками режем и на квасе светлом делаем окрошку", — поделился рецептом эксперт.

Дополнительную глубину вкусу придадут каперсы и дижонская горчица, которая в рыбной версии работает лучше, чем классическая острая смесь.

