садовый шланг
садовый шланг
© Wikipedia by Hyena is licensed under public domain
Садоводство
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 1:39

Газон без рамки — как картина без багета: одна линия меняет весь двор

Эксперт Дэниел Карпентер: для разметки границы газона можно использовать садовый шланг

Газон, очерченный аккуратной линией, всегда смотрится ухоженно и придаёт участку завершённость. При этом правильная окантовка выполняет не только декоративную функцию: она помогает разделять зоны сада, экономит время при стрижке травы и упрощает уход за клумбами. Профессионалы ландшафтного дизайна уверены, что грамотно выполненная кромка способна полностью преобразить двор.

С чего начать: безопасность и подготовка

Прежде чем приступить к работе, важно убедиться, что на участке нет подземных коммуникаций. Линии электричества, воды или газа могут проходить именно там, где вы планируете копать. Проверка с коммунальными службами избавит от неприятных сюрпризов. После этого стоит позаботиться о собственной защите: плотные ботинки, длинные штаны и средства индивидуальной защиты сделают процесс безопаснее.

"Прочная пара ботинок/туфель и длинные брюки всегда являются хорошей идеей при использовании острых инструментов", — сказал эксперт по ландшафтному дизайну Дэниел Карпентер.

Перед тем как работать с кромкой, газон нужно немного подстричь и убрать мусор. На клумбах лучше аккуратно отгрести мульчу, чтобы она не мешала и не пачкалась во время обработки краёв.

Подбор инструментов

Для создания кромки существует масса приспособлений. Выбор зависит от состояния газона и личных предпочтений. Лопата подойдёт для сильно заросших участков или тротуаров, а струнный триммер или вращающиеся ножницы сделают чёткий срез на ухоженной лужайке. Главное — учитывать поверхность: триммер легко повредит деревянные ступеньки или пластиковые бордюры.

Некоторым проще работать вручную, другим — с механизированной техникой. Первый вариант требует больше сил, но даёт полный контроль. Второй — ускоряет процесс, но создаёт больше мусора.

Планирование линии

Прежде чем сделать первый надрез, нужно разметить границу. Для этого используют аэрозольную краску, верёвку с колышками или даже гибкий садовый шланг, если требуется плавный изгиб. Для идеально прямых линий подойдёт труба из ПВХ. Такой подход помогает избежать кривизны и облегчает работу с инструментами.

"Резиновый садовый шланг может быть использован для прокладки запланированной границы", — отметил Карпентер.

Создание кромки

Чтобы сделать первые разрезы, удобнее всего использовать лопату. Вдавливать её глубоко не нужно: достаточно 4-5 см, чтобы отделить верхний слой дерна. Если выбран механический кромкообрезчик, лучше двигаться в одном направлении, слегка наклоняя его на бок. Важно помнить: удалять слишком много земли нельзя — достаточно тонкой полоски, чтобы граница выглядела аккуратно.

"Вы не захотите углубляться слишком глубоко, так как вам нужно просто удалить дерн, который находится примерно на два дюйма в почве", — пояснила владелица студии ландшафтного дизайна Сара Аббасс.

После нарезки куски дерна легко снять и убрать в компост или контейнер для садового мусора.

Завершающий этап

Когда кромка готова, участок необходимо очистить. Лишнюю землю и обрезки травы можно сдуть воздуходувкой обратно на газон. Мульчу возвращают на место, но вокруг деревьев её лучше не оставлять слишком близко к стволу, чтобы избежать гниения.

Если хочется добиться идеально чёткой линии, можно пройтись по краю второй раз — это придаст аккуратность даже заросшим местам.

Практические советы

Некоторые дизайнеры советуют дополнительно использовать растительный "барьер" — посадить низкорослые травы или осоку вдоль клумбы. Такой приём не только экономит силы и уменьшает потребность в инструментах, но и придаёт ландшафту естественность. Для тех, кто не располагает специальными инструментами, есть простой выход: подправить кромку ножом для стейка — вариант бюджетный, бесшумный и экологичный.

Что касается порядка действий, сначала лучше скосить газон, а затем переходить к деталям. Это позволит видеть реальную линию травы и избежать неровностей.

Окантовка газона — это несложная, но очень полезная процедура, которая помогает содержать участок в порядке. Правильная техника и подходящие инструменты сделают процесс быстрым и безопасным, а результат — эстетичным и долговечным. А с учётом советов профессионалов ухоженный газон станет настоящим украшением вашего двора.

