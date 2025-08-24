Хитрость поваров: жарьте картошку именно так — и корочка будет идеальной
Золотистая корочка снаружи, нежная и кремовая внутри, с аппетитным ароматом — такой должна быть настоящая жареная картошка. Но часто вместо этого получаем пареные кусочки без румянца. В чём ошибки и как их избежать?
Ошибка №1. Неправильный выбор картофеля
-
Слишком крахмалистый картофель — даёт корочку, но прилипает к сковороде и становится "пареным".
-
Слишком малокрахмалистый (салатные сорта или молодой) — выходит сухим и жёстким.
Совет: берите сорта со средним содержанием крахмала (15-20%). Чтобы убрать лишний крахмал, картофель можно промыть или замочить на 5-7 минут в холодной воде, а затем обязательно просушить.
Ошибка №2. Влага — главный враг
Мокрый картофель на сковородке — прямая дорога к липкой массе вместо румяных кусочков.
Совет: промыли — обязательно обсушите бумажным полотенцем.
Ошибка №3. Переполненная сковорода
Если картошке тесно, она не жарится, а тушится в собственном пару.
Совет: жарьте небольшими порциями. Можно закладывать картофель постепенно: пока первый слой успевает подсохнуть и прихватиться, второй только попадает на сковородку.
Ошибка №4. Холодная сковорода и слишком частое помешивание
Картофель нужно выкладывать только на хорошо разогретую сковороду с горячим маслом или вытопленным салом.
Совет: дайте картошке схватиться и подрумяниться снизу, а затем переворачивайте. Чем меньше помешиваний — тем лучше корочка.
А как же лук и соль?
-
Лук добавляют на ⅓ времени жарки: выкладывают сверху, дают ему немного пропариться, а потом перемешивают. Так он не останется сырым и не пригорит.
-
Соль лучше вносить в конце — за 5-10 минут до готовности или уже в тарелке.
Следуя этим простым правилам, вы получите ту самую картошку — золотистую, ароматную и невероятно вкусную!
