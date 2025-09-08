Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 7:21

Медленный огонь и яркий желток: простой трюк для идеальной глазуньи

Для идеальной глазуньи нужно предварительно прогреть сковороду

Вы когда-нибудь задумывались, почему иногда яичница глазунья получается не такой аппетитной, как хотелось бы? Желток растекается, теряет яркий цвет или покрывается белесой пленкой, а белок превращается в тонкую пленку, которая совсем не радует глаз. На самом деле приготовить идеальную яичницу — задача вполне выполнимая, если знать несколько простых, но важных правил.

Рецепт идеальной яичницы глазуньи

Ингредиенты (на 1 порцию):

  • Яйца (крупные отборные, свежие) — 2-3 шт.
  • Сливочное масло — 20-25 г (можно заменить растительным маслом)
  • Соль — по вкусу

Для украшения и подачи:

  • Хлеб (свежий, нарезанный ломтиками) — 60 г
  • Помидоры черри — 50 г (разрезать пополам)
  • Петрушка (свежая) — несколько веточек

Пошаговый рецепт

Для начала обратите внимание на яйца. Лучше всего подойдут крупные, свежие, отборные, желательно деревенские. Они отличаются насыщенным ярко-жёлтым желтком, который при жарке сохраняет форму и сочность. Свежие яйца обеспечивают быстрое схватывание белка на горячей сковороде, что предотвращает его растекание.

Очень важно правильно подготовить сковороду. Поставьте её на медленный огонь и прогревайте около 5-7 минут. Растопите сливочное масло, дождитесь, когда оно начнёт слегка пузыриться, но не гореть. Именно при соприкосновении с хорошо разогретой поверхностью белок быстро схватится, не растекаясь по сковороде. Затем аккуратно разбейте яйца, стараясь не повредить желток.

Жарьте яичницу без крышки примерно 5 минут на медленном огне. Это позволит белку полностью приготовиться, а желтку остаться полужидким и сохранить насыщенный цвет. Если накрывать сковороду крышкой, то пар может вызвать появление белесой пленки на желтке и сделать его твердым. Если крышку всё же используете, делайте это не более чем на 1-2 минуты и не увеличивайте огонь.

Солить блюдо лучше в конце, и только белок. Если посолить желток раньше, на нём могут появиться белые некрасивые пятна. Не отходите от плиты, чтобы вовремя снять яичницу с огня, когда белок уже готов, а желток остаётся жидким.

Переложите готовое блюдо на тарелку и украсьте половинками помидоров черри, ломтиками свежего хлеба и веточками петрушки. Такой завтрак не только порадует вкусом, но и будет выглядеть очень аппетитно.

Следуя этим простым рекомендациям, вы легко приготовите идеальную яичницу глазунью, которая станет настоящим украшением вашего завтрака.

