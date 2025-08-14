Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Яйца
Яйца
© freepik.com by jcomp is licensed under public domain
Главная / Еда
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 15:03

Яичница, которая соскальзывает сама: один трюк и ни крошки на сковороде

Правило трёх шагов для приготовления яичницы без прилипания

Утро, свежие яйца, красивая сковорода и в итоге — рваный белок, который приходится соскребать лопаткой. Знакомо? 99% людей винят сковороду или масло, но настоящая причина почти всегда одна — неправильная последовательность нагрева.

Ошибка "холодного старта"

Большинство делают так: ставят сковороду, наливают масло и включают огонь. Масло нагревается вместе с холодным металлом, впитывается в его микропоры и не создаёт защитную плёнку. В результате белок сразу цепляется за поверхность и прилипает.

Правило трёх "П": прогреть — полить — положить

  1. Прогреть сковороду насухо. Поставьте сухую сковороду на средний огонь. Горячий металл расширится и "закроет" поры, делая поверхность более гладкой.
  2. Тест на каплю воды. Капните пару капель. Если они тут же испаряются — ещё рано. Если собираются в шарик и "танцуют" по поверхности — температура идеальна.
  3. Полить масло и положить яйцо. Снимите сковороду на секунду, налейте масло — оно ляжет ровным слоем. Верните на огонь и сразу разбейте яйцо. Белок схватится моментально, не успев прилипнуть.

Работает на любой сковороде

Чугун, нержавейка, антипригар — не важно. Весь секрет в том, чтобы сначала прогреть металл, а потом наливать масло. Это гарантирует, что яичница будет соскальзывать без сопротивления. Освойте этот трюк, и каждое утро глазунья будет идеальной — с цельным белком и ярким жёлтком.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Вишнёвый ликёр в домашних условиях: рецепт с водкой и сахаром сегодня в 12:02

Дешевле магазинного в 5 раз: рецепт вишнёвого ликёра без переплат

Узнайте, как легко и быстро приготовить вишневый ликер в домашних условиях! Этот сладкий напиток удивит ваших гостей и украсит любой праздник.

Читать полностью » Повар рекомендует рецепт рогаликов с повидлом из песочного теста сегодня в 11:45

Духовка только нагрелась, а семья уже ждёт: ароматные рогалики из простых продуктов

Нежные, рассыпчатые рогалики с повидлом — простое и вкусное угощение для всей семьи. Готовятся быстро, а исчезают ещё быстрее! Попробуйте этот рецепт — и чаепитие станет ещё уютнее.

Читать полностью » Шницель из свинины в духовке: время и температура запекания сегодня в 11:04

Вкус детства: шницель из свинины, который вернёт вас в беззаботные дни

Узнайте, как приготовить шницель из свинины в духовке — это просто, вкусно и полезно! Пошаговый рецепт с советами для идеального результата.

Читать полностью » Домашний мармелад без сахара: преимущества и процесс приготовления сегодня в 10:43

Как заменить магазинные сладости на домашний мармелад без сахара

Как приготовить мармелад без сахара, который понравится даже детям? Простой рецепт с фруктами и желатином — вкусно, полезно и без лишних калорий!

Читать полностью » Курица с грибами в горшочках: классический рецепт с пошаговым приготовлением сегодня в 10:07

Опасные ошибки при приготовлении курицы, которые могут испортить всё

Ароматная курочка с грибами и картошкой в горшочке — просто, сытно и недорого! Универсальный рецепт, который можно адаптировать под любой вкус. Попробуйте!

Читать полностью » Приготовление курицы в духовке: основные ошибки и их предотвращение сегодня в 9:40

Не просто курица: как превратить обычный ужин в кулинарный шедевр

Как приготовить сочную курицу с хрустящей корочкой и ароматной картошкой в духовке? Простой рецепт для идеального ужина — мясо и гарнир одновременно!

Читать полностью » Рецепт жареных пельменей с сыром — пошаговый способ приготовления сегодня в 9:10

Повара скрывают: как сделать пельмени хрустящими снаружи и нежными внутри

Хотите превратить обычные пельмени в кулинарный шедевр? Попробуйте жарить их с сыром — хрустящая корочка и насыщенный вкус вас удивят! Готовится всего 15 минут.

Читать полностью » История коктейля Манхэттен: от запрета в США до мировой популярности сегодня в 8:20

Коктейль, который пьют все, но правильно готовят единицы

Хотите приготовить элегантный коктейль за 5 минут? "Манхэттен" — классика на виски и вермуте с горчинкой. Просто, вкусно и стильно!

Читать полностью »

Новости
Авто и мото

В России начали продавать Nissan Kicks 2025 года с ценой от 1,695 млн рублей
Садоводство

Зола помогает продлить плодоношение огурцов в холодное время — агрономы
Садоводство

Флоксы: 10 правил ухода для обильного цветения — советы агрономов
Питомцы

Как порода кошки влияет на её поведение: мнение ветеринаров
Культура и шоу-бизнес

Дочь Анастасии Волочковой Ариадна вышла замуж за Никиту Григоряна
Наука и технологии

ИИ угадывает ваши цели: как движение глаз раскрывает мотивы чтения
Питомцы

Собаки испытывают стресс при разлуке с хозяином — исследование
Красота и здоровье

Пульт, выключатели и ручки дверей названы источниками микробов в отелях
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru