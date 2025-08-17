Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 14:04

Секреты, которые помогут вашему котёнку стать звездой среди домашних любимцев

Основные ошибки в воспитании котят: советы от зоологов и практиков

Котёнок в доме — это не только умиление, но и масса вопросов. Как воспитать его ласковым, здоровым и послушным? Главное — начать с самого начала и не упустить важные моменты.

Ласка и доверие. Уличные котята часто боятся людей — шипят, царапаются, прячутся. Чтобы ваш питомец вырос общительным, берите его на руки, гладьте и разговаривайте с ним. Если котёнок растёт в окружении разных людей, он быстрее привыкает к общению.

Если кошка-мама социализирована, она не станет шипеть на вас, а, наоборот, успокоит малышей.

Играйте и знакомьте с миром. До 8 месяцев котята активно познают мир. Разрешайте им играть с разными людьми, в том числе с детьми. Так питомец не будет бояться незнакомцев и с радостью пойдёт на контакт.

Здоровье — на первом месте. Покажите котёнка ветеринару, сделайте прививки и проверьте на паразитов. Лучше предупредить проблемы, чем потом лечить их.

Питание для роста. Котята тратят много энергии, поэтому им нужен сбалансированный корм. Выбирайте специальные линейки для малышей — в них идеальное сочетание витаминов и минералов.

Привыкаем к уходу. Чем раньше котёнок познакомится с расчёской, когтерезкой и купанием, тем спокойнее будет переносить эти процедуры в будущем. Длинношёрстным породам потребуется больше внимания.

Регулярные осмотры. Приучите питомца к осмотрам: проверяйте уши, глаза, зубы и шерсть. Это поможет вовремя заметить проблемы.

Говорите с ним. Кличка, ласковый тон и похвала за хорошее поведение — котёнок быстро запомнит, как вы к нему обращаетесь. Не кричите, если что-то пошло не так.

Лоток — с первых дней. Чем раньше приучить, тем меньше неожиданных "сюрпризов". После еды относите котёнка в лоток — со временем он поймёт, что от него требуется.

