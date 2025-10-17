Слова, которые делают больно, даже если сказаны с любовью: как не усугубить чужое горе

Когда человеку плохо, важно просто побыть с ним рядом и посочувствовать, советует психолог Анна Мухина. В беседе с NewsInfo специалист рассказала, как правильно оказывать психологическую поддержку близким.

Благими намерениями мы можем усугубить ситуацию, когда человеку плохо, говорит эксперт.

"Не надо говорить: "Не плачь, не расстраивайся, перестань, смотри на жизнь позитивно". Это означает отрицание и обесценивание чувств человека. Чужие отрицательные эмоции принимать тяжело и не хочется. Хочется, чтобы сейчас рукой разведу все тучи. Человек перестанет плакать, и всё станет хорошо. Когда кто-то так говорит, он заботится не о том, кто плачет, он заботится о себе", — уверена психолог.

Правильный подход — побыть рядом и разделить чувства человека, говорит Мухина.

"Сказать, что я понимаю, что очень плохо. Если тебе так лучше, я буду с тобой рядом. Слушать, разделять. Говорить, да, в такой ситуации, плакать — это естественно. Принимать чувства, не говорить не плачь, все будет хорошо. Может, оно, конечно, и будет, но явно не сейчас, а человек переживает сейчас. Самое важное слушать, говорить "я рядом", "я с тобой"", — советует психолог.

По словам специалиста, хорошо помогают человеку в расстроенных чувствах и другие методы поддержки.

"Если это близкий человек, обнять. Если знакомый или чужой, прикосновения допустимы только до локтя. Взгляд в глаза, фактически без слов. Дать ему сладкого чая или воды, ни в коем случае не спиртных напитков и не кофе, а именно теплый чай или вода", — рекомендует эксперт.

Мухина напомнила, что не стоит пытаться насильно разобраться в ситуации, если человек отказывается от поддержки.