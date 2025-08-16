Домашние животные ездят на поездах дальнего следования без хозяев

С начала 2025 года со станции Белгород было отправлено 226 домашних животных, путешествующих без хозяев. По данным Юго-Восточной железной дороги (ЮВЖД), за первые семь месяцев года с её вокзалов перевезли 1588 питомцев, которые следовали без сопровождения владельцев.

Наибольшее количество животных отправили с крупных станций:

Воронеж-1 — 543,

Липецк — 327,

Белгород — 226,

Тамбов — 206.

Основными пассажирами стали кошки и собаки, однако в списке также оказались и более экзотические питомцы: аквариумные рыбки, ящерица, декоративный кролик, мышь, тритон и даже шиншилла.

Услуга перевозки животных без владельцев доступна на ЮВЖД с 2018 года, и за это время железнодорожники помогли доставить к месту назначения уже более 18,9 тыс. питомцев.

Перевозка животных без сопровождения пользуется спросом у владельцев, которые не могут лично сопровождать своих питомцев в поездке. Для этого необходимо заранее оформить специальный документ — ветеринарное свидетельство, а также обеспечить питомцу комфортные условия в пути.

Железнодорожные перевозчики отмечают, что чаще всего животных отправляют в другие города на передержку, для участия в выставках или при переезде хозяев. При этом сервис продолжает развиваться, становясь удобнее и доступнее для владельцев домашних любимцев.