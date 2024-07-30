В Венесуэле вновь обострилась политическая ситуация. Руководитель оборонного ведомства страны Владимир Падрино Лопес выступил с заявлением о попытке государственного переворота.

По словам министра, за этими действиями стоят праворадикальные экстремистские силы, пользующиеся поддержкой империалистических кругов, в частности, Соединенных Штатов и их союзников. Однако Лопес выразил уверенность в способности властей справиться с возникшей угрозой.

Напряженность в стране возросла после подтверждения Национальным избирательным советом Венесуэлы победы действующего президента Николаса Мадуро на недавно прошедших выборах. Это спровоцировало волну протестов со стороны оппозиции.

Стоит отметить, что подобный сценарий уже разворачивался в Венесуэле после предыдущих президентских выборов. Тогда лидер оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя временно исполняющим обязанности главы государства. Его претензии на президентский пост были признаны примерно шестьюдесятью странами, включая США.

Текущая ситуация демонстрирует глубокий раскол в венесуэльском обществе и продолжающееся противостояние между правительством и оппозицией. Международное сообщество внимательно следит за развитием событий в этой южноамериканской стране, учитывая ее стратегическое значение и богатые нефтяные ресурсы.

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