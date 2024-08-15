Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 15.08.2024 : 90,0055
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 15.08.2024 : 100,3139
РБК: Райффайзенбанк ограничивает переводы в иностранной валюте с 2 сентября
  1. Главная
  2. Общество

Райффайзенбанк прекращает переводы в иностранной валюте с 2 сентября 2024 года: ограничения для физических и юридических лиц

РБК: Райффайзенбанк ограничивает переводы в иностранной валюте с 2 сентября

Райффайзенбанк с 2 сентября прекращает любые денежные переводы в иностранной валюте для физических и юридических лиц. Исключение будет сделано только для небольшого числа корпоративных клиентов, действующих в сфере крупного и международного бизнеса. Это решение связано с указаниями Европейского центрального банка и было принято Группой RBI.

Представитель банка пояснил, что данное ограничение касается всех пользователей: "С указанной даты отправка транзакций в иностранной валюте станет недоступной, кроме для некоторых компаний". В последние два года банки-корреспонденты усилили контроль и снизили лимиты на переводы, что вынудило Райффайзенбанк адаптироваться к новым условиям.

Ранее служба поддержки клиентов уточнила, что с 2 сентября физические лица также не смогут осуществлять денежные переводы в иностранной валюте. В то же время, переводы в рублях останутся доступными. С начала июня банк уже ввел ограничения на переводы в долларах США, а затем в евро, что стало результатом указаний ЕЦБ о сокращении бизнеса в России.

Фото: freepik

Мир

Идея о подрыве

Идея о подрыве "Северного потока" могла появится во время пьянки

Идея о подрыве газопроводов "Северный поток" возникла в ходе нетрезвого разговора между украинскими военными и бизнесменами в одном из баров, сообщает американская газета The Wall Street Journal, ссылаясь на анонимные источники из США, Украины и Европы.

Читать полностью
В Греции из-за лесного пожара сгорели 78 домов

В Греции из-за лесного пожара сгорели 78 домов

После серии лесных пожаров в Аттике, Греция, 11-13 августа 78 домов были признаны непригодными для жилья, причем около половины из них требуют сноса. Правительство намерено предоставить муниципалитетам Аттики €4,7 млн на устранение ущерба.

Читать полностью

Общество

В ДОСААФ будут принимать с 14 лет

В ДОСААФ будут принимать с 14 лет

Возраст приема в добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России снижен с 18 до 14 лет, сообщается в проекте федерального закона "Об общероссийской общественно-государственной организации 'ДОСААФ'".

Читать полностью
Врач Гузяева: неправильное питание приводит к выпадению зубов у молодежи

Врач Гузяева: неправильное питание приводит к выпадению зубов у молодежи

Выпадение зубов у молодых людей часто связано с неправильным питанием, включая потребление мягкой пищи, и может быть усугублено стрессом и хроническими заболеваниями.

Читать полностью

Новости