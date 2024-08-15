Райффайзенбанк прекращает переводы в иностранной валюте с 2 сентября 2024 года: ограничения для физических и юридических лиц

Райффайзенбанк с 2 сентября прекращает любые денежные переводы в иностранной валюте для физических и юридических лиц. Исключение будет сделано только для небольшого числа корпоративных клиентов, действующих в сфере крупного и международного бизнеса. Это решение связано с указаниями Европейского центрального банка и было принято Группой RBI.
Представитель банка пояснил, что данное ограничение касается всех пользователей: "С указанной даты отправка транзакций в иностранной валюте станет недоступной, кроме для некоторых компаний". В последние два года банки-корреспонденты усилили контроль и снизили лимиты на переводы, что вынудило Райффайзенбанк адаптироваться к новым условиям.
Ранее служба поддержки клиентов уточнила, что с 2 сентября физические лица также не смогут осуществлять денежные переводы в иностранной валюте. В то же время, переводы в рублях останутся доступными. С начала июня банк уже ввел ограничения на переводы в долларах США, а затем в евро, что стало результатом указаний ЕЦБ о сокращении бизнеса в России.
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