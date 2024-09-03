Российские компании обходят санкции с помощью переводов через мелкие банки для торговли с Китаем

Как заявил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) Иван Подберезняк, руководитель МСП Банка, российские предприятия и финансовые учреждения сейчас ищут обходные пути для осуществления переводов в Китай, сотрудничая с мелкими региональными банками. По его словам, бизнес сталкивается с необходимостью использовать различные лазейки.
"Мне это напоминает [выражение] "крадется как тать в ночи", тать — это вор", — прокомментировал Подберезняк. МСП Банк, занимающий 61-е место в России по активам, активно поддерживает малый и средний бизнес.
Подберезняк отметил, что из-за влияния санкций со стороны США, ужесточивших правила для иностранных финансовых учреждений, ситуация с переводами значительно ухудшилась. Он добавил, что российские экспортеры также преодолевают трудности с расчетами. Решение этих проблем, по мнению эксперта, требует политической воли со стороны всех уровней власти, так как существует много маленьких лазеек, которые не могут обеспечить стабильные переводы.
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