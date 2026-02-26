Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Контроль банковских переводов физических лиц налоговой службой в 2026 году
Контроль банковских переводов физических лиц налоговой службой в 2026 году
© NewsInfo.Ru by Андрей Попов is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International license
Главная / Экономика
Александр Берг-Озерский Опубликована сегодня в 22:19

Налоговая накормила алгоритмы: раскрыт вид перевода на карту, за который жестко прилетит

Юрист Оганова раскрыла, за какие переводы на карту россиянам грозит ответственность

Налоговая "накормила" алгоритмы новыми данными: теперь ФНС в автоматическом режиме вычисляет скрытые доходы по косвенным признакам. В эфире программы "Правда о праве" на "Правда ТВ" Наталья Оганова, кандидат юридических наук и доцент Финансового университета, раскрыла, какой именно вид переводов на карту сегодня гарантированно попадает под прицел. По словам юриста, банки перешли на расширенный список "индикаторов подозрительности", которые позволяют ИИ мгновенно отделять подарки близким от незаконной предпринимательской деятельности. О том, какие систематические транзакции станут поводом для жестких санкций и доначисления налогов, эксперт рассказала в деталях.

По словам юриста, банки предоставляют налоговой данные по расширенному списку индикаторов, которые используются как основа для построения алгоритмов анализа правомерности переводов.

"По сути, налоговая теперь уже может видеть и переводы наши, и, собрав определённые алгоритмы действий, понимать, насколько этот перевод является законным или незаконным, укладывается или не укладывается в те законные и противозаконные схемы, которые на сегодняшний день выявлены. А банки сейчас передают данные по расширенному списку индикаторов. И вот эти индикаторы, они как раз становятся вот такими определёнными точками опоры при выстраивании этих алгоритмов для того, чтобы понять, правомерны или нет перечисленные денежные средства", — пояснила Оганова.

Она подчеркнула, что само поступление денежных средств на карту не является преступлением и далеко не всегда провоцирует проверку, однако систематические переводы могут привлечь внимание контролеров.

"Поступление денежных средств может стать сигналом для проверки. Ну, конечно, далеко не всегда, и просто получать деньги на карту — это не преступление. Вы должны это чётко понимать. Преступление — это не декларировать доход и не заплатить налог с этого дохода", — отметила доцент Финансового университета при правительстве России.

Оганова также добавила, что налоговую особенно интересуют регулярные поступления за товары и услуги, в отличие от переводов между супругами или родителями и детьми, которые не требуют экономического обоснования.

Автор Александр Берг-Озерский
Аналитик и корреспондент NewsInfo.Ru. Окончил НИУ ВШЭ. Имеет 15-летний стаж в ведущих СМИ России. Эксперт по экономике, политике и соцтрансформациям.
Редактор Марк Ульянов
Редактор NewsInfo.Ru, магистр политологии. Политический обозреватель с опытом руководства в ведущих российских СМИ. Эксперт в области макроэкономики, медиакоммуникаций.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Великобритания внесла в антироссийский санкционный список 240 компаний, семь физлиц и 50 судов 24.02.2026 в 11:33
Стальной ошейник для экономики: Лондон накрыл рестрикциями сразу 240 организаций за один день

Министерство финансов Великобритании опубликовало масштабный пакет ограничений, затронувший сотни организаций и десятки судов. В списке оказались популярные финансовые сервисы и зарубежные СМИ.

Читать полностью » Сугробы по пояс и неявка на работу: когда снегопад уважительная причина для прогула 26.01.2026 в 18:38

Юрист Александр Ксенофонтов объяснил NewsInfo, когда метель и снежные заносы могут быть уважительной причиной неявки на работу.

Читать полностью » Сеть OBI продолжит работу под названием DOM Лента 12.01.2026 в 16:38
OBI готовит смену вывески: российские гипермаркеты уходят в новый бренд

Сеть гипермаркетов OBI в России объявила о ребрендинге и скоро будет работать под именем DOM Лента. Узнайте, что это значит для покупателей и сети.

Читать полностью » Снижение ключевой ставки в 2026 году связали с инфляцией и курсом — Исмаилов 12.01.2026 в 13:08
Инфляционные ожидания становятся рулём: ключевая ставка в 2026 году зависит от настроений, а не от дат

Эксперт прогнозирует снижение ключевой ставки в 2026 году, но предупреждает: шаги не будут "по расписанию" и зависят от инфляции и рубля.

Читать полностью » Юридические нормы помешали автоматическому снижению ставок — Беляев 12.01.2026 в 13:08
Хорошо звучит, плохо работает: инициатива про снижение ставок по кредитам требует деталей, которых нет

Госдуме обсуждают обязанность банков снижать ставки вслед за ключевой. Экономист Беляев объяснил, почему идея упирается в договоры и детали.

Читать полностью » Росстандарт расширил стандартизацию в сфере искусственного интеллекта - ТАСС 12.01.2026 в 10:47
Еда и детские товары под особым контролем: в 2026 году стандарты станут жёстче

В 2026 году Росстандарт планирует разработать 1150 новых ГОСТов, охватывающих технологии и безопасность потребителей.

Читать полностью » Нетто-отбор газа из ПХГ Европы превысил 30 млрд куб. м — GIE 12.01.2026 в 10:28
Газовая подушка тоньше нормы: ПХГ Европы отстают от пятилетнего среднего почти на 15 пунктов

Нетто-отбор газа из ПХГ Европы превысил 30 млрд куб. м: запасы снижаются, а заполненность ряда стран заметно отстаёт от прошлых уровней.

Читать полностью » Индекс Мосбиржи на старте сессии снизился до 2 710,34 пункта — Мосбиржа 12.01.2026 в 10:28
Рубль получил встречный сигнал от юаня: валютная пара резко развернулась в первые минуты

Российский рынок начал день снижением индексов, но уже через несколько минут падение замедлилось, а курс юаня перешел к росту.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Листья теряют упругость: необычные сигналы, что растению срочно нужна пересадка в новый горшок
Туризм
Фигурки на воротах пивзавода стерегут секреты: индустриальный туризм Самары заканчивается видом на Жигули
Недвижимость
Неприглядный диван — сигнал о неухоженности: как устаревшая обивка снижает комфорт дома
Спорт и фитнес
Эспрессо на завтрак и тренировка за 10 минут: как вертикальные упражнения изменят ваше тело
Питомцы
Уши-самолеты пошли на взлет: тайный жест кошки, который выдает скрытую боль или сильный стресс
Красота и здоровье
Инфекции зубов крадут вашу молодость: секреты долголетия и здоровья скрыты в полости рта
Спорт и фитнес
Пришло время пересмотреть приседания: основные ошибки, которые могут навредить суставам
Недвижимость
Необработанные зубные щётки — тайное логово бактерий: как одна щётка может быть полна опасности для здоровья
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet