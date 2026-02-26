Налоговая накормила алгоритмы: раскрыт вид перевода на карту, за который жестко прилетит

Налоговая "накормила" алгоритмы новыми данными: теперь ФНС в автоматическом режиме вычисляет скрытые доходы по косвенным признакам. В эфире программы "Правда о праве" на "Правда ТВ" Наталья Оганова, кандидат юридических наук и доцент Финансового университета, раскрыла, какой именно вид переводов на карту сегодня гарантированно попадает под прицел. По словам юриста, банки перешли на расширенный список "индикаторов подозрительности", которые позволяют ИИ мгновенно отделять подарки близким от незаконной предпринимательской деятельности. О том, какие систематические транзакции станут поводом для жестких санкций и доначисления налогов, эксперт рассказала в деталях.

По словам юриста, банки предоставляют налоговой данные по расширенному списку индикаторов, которые используются как основа для построения алгоритмов анализа правомерности переводов.

"По сути, налоговая теперь уже может видеть и переводы наши, и, собрав определённые алгоритмы действий, понимать, насколько этот перевод является законным или незаконным, укладывается или не укладывается в те законные и противозаконные схемы, которые на сегодняшний день выявлены. А банки сейчас передают данные по расширенному списку индикаторов. И вот эти индикаторы, они как раз становятся вот такими определёнными точками опоры при выстраивании этих алгоритмов для того, чтобы понять, правомерны или нет перечисленные денежные средства", — пояснила Оганова.

Она подчеркнула, что само поступление денежных средств на карту не является преступлением и далеко не всегда провоцирует проверку, однако систематические переводы могут привлечь внимание контролеров.

"Поступление денежных средств может стать сигналом для проверки. Ну, конечно, далеко не всегда, и просто получать деньги на карту — это не преступление. Вы должны это чётко понимать. Преступление — это не декларировать доход и не заплатить налог с этого дохода", — отметила доцент Финансового университета при правительстве России.

Оганова также добавила, что налоговую особенно интересуют регулярные поступления за товары и услуги, в отличие от переводов между супругами или родителями и детьми, которые не требуют экономического обоснования.