Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 15:10

Перевод ушёл — а деньги зависли: банки с 2026 года начнут останавливать операции по новым признакам

Банковские переводы в России начнут проверять по новым критериям с 2026 года — DEITA.RU

Банковские переводы в России с начала 2026 года будут проверяться по новым, более жёстким критериям. Об этом сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на приказ Банка России, опубликованный на сайте регулятора. Документ вводит расширенный перечень признаков подозрительных операций и направлен на усиление защиты клиентов от мошенничества.

Когда перевод могут признать подозрительным

В новом приказе Центробанк подробно описывает ситуации, при которых финансовая операция может быть остановлена. В первую очередь речь идёт о переводах, совершённых без добровольного согласия клиента либо при согласии, полученном под воздействием обмана или злоупотребления доверием.

"Переводы, осуществлённые без согласия клиента либо с его согласия, полученного под влиянием обмана или злоупотребления доверием", — указано в документе регулятора.

Особое внимание будет уделяться операциям, где получателями выступают лица или электронные устройства, внесённые в базу данных Банка России как причастные к мошеннической деятельности. Связь транзакции с такими участниками может привести к её автоматической блокировке.

Какие факторы будут учитывать банки

При анализе операций банки обязаны учитывать совокупность параметров. Среди них — время и место перевода, используемое устройство, сумма операции, а также частота переводов от одного клиента одному и тому же получателю. Такой подход должен помочь выявлять нетипичные схемы и снижать риск хищений.

Перевод также может быть остановлен при признаках компрометации платёжных данных или при превышении допустимого времени ответа банка во время операций через банкоматы и платёжные карты. Дополнительным основанием для блокировки станет наличие вредоносного программного обеспечения на устройстве клиента или признаки взлома электронных средств платежа.

Связь с подозрительной активностью и цифровым рублём

Отдельно в документе прописаны случаи, когда подозрительной может быть признана операция, если в течение шести часов до её совершения клиенту поступали звонки с подозрительных номеров или фиксировалась нетипичная коммуникационная активность — резкий рост сообщений в мессенджерах или СМС.

Кроме того, банки получат право не проводить перевод, если в последние 48 часов менялся номер телефона, привязанный к банковскому аккаунту или порталу "Госуслуги". Новые правила распространяются не только на операции в традиционной валюте, но и на переводы цифровых рублей — для них также установлен отдельный перечень признаков подозрительной активности.

