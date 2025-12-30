Перевел деньги, и вот что случилось: почему карты часто блокируются при подозрительных операциях

Клиенты российских банков столкнулись с неожиданными проблемами: после перевода денег между собственными счетами некоторые пользователи обнаружили, что их карты были заблокированы. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на юристов и аналитиков рынка. Ситуация вызвана повышенной осторожностью банков, которые стараются избежать последствий за возможное мошенничество.

Причины блокировки карт

По данным экспертов, банки обязаны тщательно проверять все транзакции своих клиентов на предмет мошенничества. В случае игнорирования этих проверок финансовые организации могут столкнуться с мерами со стороны Центробанка и Росфинмониторинга, вплоть до отзыва лицензий за халатность. Чтобы избежать санкций, банки решили более активно блокировать подозрительные операции, что приводит к блокировке карт клиентов, особенно при переводах между собственными счетами.

Рекомендации Центробанка

Центробанк России в ответ на такие случаи заявил, что финансовые организации должны приостанавливать подозрительные переводы, но не блокировать счета клиентов. Это уточнение важно для обеспечения справедливости и предотвращения лишних неудобств для добросовестных пользователей.

Кроме того, с 2026 года список признаков мошеннических действий, подлежащих блокировке, будет расширен. Включат туда, в частности, подозрительные переводы больших сумм на незнакомые счета после переводов между собственными счетами.

Как избежать блокировки

Чтобы минимизировать вероятность блокировки карт, эксперты рекомендуют не менять привычное поведение в онлайн-банке. Важно указывать назначение платежа при переводах и использовать только проверенные устройства для выполнения операций.

Также стоит избегать переводов по указанию незнакомцев и разделять личные и бизнес-операции, чтобы избежать подозрений в мошенничестве.