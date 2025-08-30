Возвращение через 32 года: первые азербайджанцы переедут в восстановленный Агдам этой осенью

Власти Азербайджана объявили о начале масштабной программы возвращения граждан в Карабахский регион. Согласно заявлению специального представителя президента Эмина Гусейнова, первые переселенцы приедут в восстановленный город Агдам уже осенью 2025 года.

В настоящее время в городе активно ведутся инфраструктурные работы по восстановлению разрушенных за decades конфликта объектов. По словам официального представителя, к концу 2026 года планируется полностью восстановить часть исторического культурного центра Агдама для передачи населению.

Важным шагом стало возобновление железнодорожного сообщения между Баку и Агдамом после 32-летнего перерыва. Город перешел под контроль Азербайджана после вооруженного конфликта осенью 2020 года, а в сентябре 2023 года Баку объявил о полном восстановлении территориальной целостности страны.

Программа возвращения охватит 16 населенных пунктов Карабаха и Восточного Зангезура. Этот процесс происходит на фоне продолжающихся переговоров между Азербайджаном и Арменией при международном посредничестве о заключении мирного договора. В августе 2025 года стороны достигли значительного прогресса, парафировав согласованный текст соглашения в Вашингтоне.

Отдельным направлением сотрудничества стало создание транспортного коридора, который свяжет основную территорию Азербайджана с Нахичеванской автономной республикой через армянскую территорию.