Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Баку, Азербайджан
Баку, Азербайджан
© commons.wikimedia.org by Okinawa is licensed under CC BY-SA 3.0
Главная / Мир
Алла Малькова Опубликована сегодня в 20:13

Возвращение через 32 года: первые азербайджанцы переедут в восстановленный Агдам этой осенью

Азербайджан начнет переселение граждан в Карабах осенью 2025 года

Власти Азербайджана объявили о начале масштабной программы возвращения граждан в Карабахский регион. Согласно заявлению специального представителя президента Эмина Гусейнова, первые переселенцы приедут в восстановленный город Агдам уже осенью 2025 года.

В настоящее время в городе активно ведутся инфраструктурные работы по восстановлению разрушенных за decades конфликта объектов. По словам официального представителя, к концу 2026 года планируется полностью восстановить часть исторического культурного центра Агдама для передачи населению.

Важным шагом стало возобновление железнодорожного сообщения между Баку и Агдамом после 32-летнего перерыва. Город перешел под контроль Азербайджана после вооруженного конфликта осенью 2020 года, а в сентябре 2023 года Баку объявил о полном восстановлении территориальной целостности страны.

Программа возвращения охватит 16 населенных пунктов Карабаха и Восточного Зангезура. Этот процесс происходит на фоне продолжающихся переговоров между Азербайджаном и Арменией при международном посредничестве о заключении мирного договора. В августе 2025 года стороны достигли значительного прогресса, парафировав согласованный текст соглашения в Вашингтоне.

Отдельным направлением сотрудничества стало создание транспортного коридора, который свяжет основную территорию Азербайджана с Нахичеванской автономной республикой через армянскую территорию.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Президент Индонезии отменил визит в Китай из-за массовых беспорядков в своей стране сегодня в 20:21

Стало известно, почему индонезийский лидер отказался от поездки в Пекин

Президент Индонезии Прабово Субианто принял решение отменить официальный визит в Китай, запланированный на ближайшие дни. Как сообщает международное агентство Reuters, причиной отмены стала обострившаяся внутренняя политическая ситуация в стране, связанная с массовыми протестами.

Читать полностью » В Индии 17-летняя ученица родила в школьном туалете вчера в 20:54

Скандал в интернате: скрытая беременность ученицы закончилась родами в школе

В индийском городе Ядгир (штат Карнатака) произошел шокирующий инцидент — 17-летняя ученица государственной школы-интерната родила ребенка в школьном туалете. По данным The Times of India, ни сотрудники учебного заведения, ни администрация общежития не подозревали о беременности девятиклассницы до момента родов.

Читать полностью » В Белом доме не исключили силовой сценарий в отношении Венесуэлы для борьбы с наркотрафиком 28.08.2025 в 23:47

Вашингтон завил, что может ответить на наркопоток из Венесуэлы

Официальный представитель Белого дома Кэролайн Ливитт заявила о готовности американской администрации задействовать все доступные инструменты для противодействия наркотрафику из Венесуэлы. Данное заявление прозвучало в ответ на вопрос о возможном применении военной силы против Каракаса.

Читать полностью » Трамп выразил скептицизм относительно подходов Зеленского и Европы к урегулированию конфликта 28.08.2025 в 21:14

Нереалистичные ожидания: почему Вашингтон теряет интерес к украинскому урегулированию

Американский лидер Дональд Трамп выразил разочарование в связи с позицией украинского руководства и европейских партнеров по вопросу разрешения продолжающегося военного противостояния. Согласно информации, распространенной авторитетным изданием The Atlantic, Вашингтон считает выдвигаемые условия неприемлемыми и далекими от реальности.

Читать полностью » Канцлер Германии Мерц исключил возможность двусторонней встречи лидеров России и Украины 28.08.2025 в 21:05

Дипломатическое танго без партнера: почему саммит Путин-Зеленский не состоится

Канцлер Германии Фридрих Мерц официально подтвердил, что встреча между Путиным и Зеленским не планируется. Такое заявление прозвучало в ответ на растущие международные спекуляции о потенциальных переговорах между лидерами двух стран.

Читать полностью » Эрдоган: турецкая система ПВО 27.08.2025 в 22:47

Новый щит Турции: как Стальной купол изменит баланс сил в регионе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о выходе страны на новый уровень обороноспособности благодаря разработке многоуровневой системы ПВО "Стальной купол". Выступая на церемонии, посвященной проекту государственного оборонного подрядчика Aselsan, он подчеркнул, что эта система превзойдет известный израильский "Железный купол".

Читать полностью » Украинская делегация во главе с Ермаком направится в США для обсуждения гарантий безопасности 27.08.2025 в 22:39

Переговоры в Нью-Йорке: Ермак встретится с командой Трампа для обсуждения безопасности Украины

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак возглавит делегацию, которая в пятницу посетит США для переговоров о гарантиях безопасности для Украины. Об этом сообщил Владимир Зеленский в своем вечернем обращении. Встречи запланированы в Нью-Йорке с представителями администрации президента США Дональда Трампа.

Читать полностью » Генсек НАТО Рютте заявил о подготовке России и Китая к долгосрочной конфронтации с ЕС 27.08.2025 в 22:27

Не для парадов: в НАТО предупредили о масштабном производстве вооружений в РФ и Китае

Генсек НАТО Марк Рютте сделал заявление о наращивании военного потенциала Россией и Китаем для долгосрочного противостояния с Европейским союзом. По его словам, обе страны осуществляют массовое производство военной техники не в демонстрационных целях, а для укрепления сфер влияния и силового проецирования.

Читать полностью »

Новости
ЮФО

Пожарные спасли четыре жилых дома от крупного пожара в Ростовской области
Питомцы

Специалисты назвали способы снизить тревогу кошки при использовании переноски
Наука и технологии

Археологи обнаружили римские ботинки размером 48 у Адрианова вала
Садоводство

Агрономы советуют высевать сидераты и бобовые после уборки картофеля
УрФО

В Екатеринбурге состоялся прощальный матч хоккеиста Павла Дацюка с участием звезд НХЛ
Авто и мото

Версия Z Nismo с механикой от Nissan будет выпущена не раньше 2027 году
СЗФО

В Петербурге планируют масштабный ремонт мостов в 2026 году
СКФО

Пожарные ликвидируют возгорание сухой травы в Карачаево-Черкесии
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru