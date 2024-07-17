Глава Рособрнадзора Анзор Музаев в беседе с РИА Новости сообщил, что возможность пересдачи одного из предметов ЕГЭ согласно новым правилам будет доступна и в последующие учебные годы, поскольку апробация этой инициативы прошла успешно.
Музаев отметил, что, исходя из результатов проведения экзамена и соблюдения установленных сроков, можно сделать вывод о правильности принятых решений. Он подчеркнул, что первый опыт оказался удачным.
Руководитель ведомства также пояснил, что дополнительные дни для пересдачи уже закреплены нормативно, а установленные правила не планируется менять. Утвержденный порядок имеет бессрочный характер.
Музаев заверил, что данная практика будет продолжена в следующем году и в дальнейшем, поскольку это соответствует поручению президента России.
Стоит напомнить, что в феврале 2024 года во время обращения к Федеральному собранию президент Владимир Путин выступил с предложением предоставить ученикам возможность по их выбору пересдать ЕГЭ по одному из предметов.
В апреле Министерство просвещения РФ совместно с Рособрнадзором опубликовали проект приказа с новым расписанием ЕГЭ на 2024 год, в котором была учтена возможность пересдачи одного предмета в год сдачи экзамена.
Фото: commons. wikimedia.org/Alison wood (Creative Commons Attribution 3.0 Unported license)
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