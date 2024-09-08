Мосжилинспекция потребовала узаконить перепланировку в Крылатском: последствия и требования

Мосжилинспекция потребовала узаконивать перепланировку квартиры в западной части столицы. В результате контроля инспекторов, владелец жилья в Крылатском официально подтвердил изменения в своей квартире.

Как сообщается в пресс-релизе, местный житель на улице Крылатские холмы обратился в инспекцию с жалобой на несанкционированную перепланировку соседа. В ходе проверки специалисты жилищной инспекции обнаружили, что собственник осуществил незаконные изменения: он снес старые перегородки и построил новые ненесущие, увеличил площадь санузла за счет коридора и объединил жилую комнату с балконом, демонтировав оконный блок.

В ответ на это Мосжилинспекция привлекла владельца квартиры к административной ответственности и потребовала привести жилье в соответствие с проектной документацией.

В дальнейшем собственник восстановил остекление между комнатой и балконом, а также получил согласование на перепланировку в установленном порядке.

Фото: freepik