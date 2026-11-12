Ржаная мука задаёт характер, но не всё решает: каким получается тесто для удмуртских перепечей

Перепечи — это небольшие открытые пирожки, в которых удмуртская кухня демонстрирует своё главное достоинство: способность превращать минимум ингредиентов в продукт с характером. Традиционно северные мастера обходятся без дрожжей и яиц, используя лишь ржаную муку, воду и соль. Результатом становится плотное тесто с выраженной кислинкой, которое требует выдержки, но вознаграждает глубоким вкусом.

Тесто на кефире: баланс простоты и эластичности

Современный подход позволяет сделать тесто более податливым и вкусным, не теряя его самобытности. Добавление кефира и сливочного масла смягчает структуру, облегчая работу с тестом. Ржаная мука здесь незаменима: именно она задает тот самый нюанс вкуса и плотности, без которых перепечи рискуют превратиться в обычные ватрушки.

Ингредиенты: пшеничная мука (300 г), ржаная мука сеяная (100 г), кефир 2,5% (200 мл), сливочное масло (30 г), куриное яйцо (1 шт.), сахар (1 ч. л.), соль (0,5 ч. л.).

Сложность: простые рецепты.

Выход: 12 порций (тесто на 12–14 изделий).

Время приготовления: 30 минут, плюс 30 минут на отдых теста.

Пошаговое приготовление

Подготовка основы: В глубокой миске соедините кефир, яйцо, соль и сахар. Взбейте вилкой до однородности. Добавьте мягкое сливочное масло и разомните вилкой. Замес: Просейте оба вида муки и частями введите в жидкую основу, перемешивая ложкой, пока масса не соберется в комок. Выложите тесто на стол, припыленный пшеничной мукой, и вымешивайте руками 8–10 минут до упругости и эластичности. Готовое тесто не липнет к пальцам, но остается податливым. Отдых: Оберните тесто пищевой пленкой и оставьте отдыхать 30 минут при комнатной температуре. Это позволит клейковине расслабиться, что облегчит раскатку. Формовка и выпечка: Разделите тесто на 12–14 равных частей по 35–40 г. Каждую часть раскатайте в лепешку диаметром 10–12 см и толщиной 3 мм. Приподнимите края и защипните по кругу, формируя корзиночку с бортиками высотой 1–1,5 см. Наполните начинкой на выбор. Выпекание: Выпекайте при температуре 190–200 °C в течение 15–20 минут.

Начинки традиционно варьируются в зависимости от сезона: летом это молодая капуста, творог, яйца с зеленым луком; зимой — мясо, ливер, картофель или грибы. Удмуртские перепечи приобрели широкую известность, в частности, благодаря выступлению фольклорной группы «Бурановские бабушки» на конкурсе «Евровидение» в 2012 году, где они угощали гостей пирожками собственного приготовления.