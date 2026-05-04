Вакансии сами подскажут путь: как не ошибиться с переобучением и не отдать деньги впустую

Рабочие профессии становятся одним из ключевых направлений для переобучения, так как стране нужны люди, которые умеют производить и работать руками, отметил независимый HR-эксперт, кандидат экономических наук Александр Сивогривов. О том, какие направления стоит рассматривать при смене профессии и как выбирать курсы, специалист рассказал в комментарии NewsInfo.

Ранее издание "Известия" сообщило, что в России фиксируется устойчивый рост интереса к переобучению кадров.

Сивогривов пояснил, что сейчас переобучение все чаще связано с рабочими специальностями. По его словам, рынку нужны не только управленцы, но и специалисты, которые способны выполнять практическую работу и участвовать в производстве.

"Рынок постепенно меняется. Сейчас тренд новый появился, искусственный интеллект, для тех, кто проходит переобучение, и рабочие профессии. Это нужно в нашей стране для того, чтобы нормально возвращаться к тому, что мы можем производить все самостоятельно, поэтому требуется не только огромное количество менеджеров, которых мы навыпускали за последнее время. Требуются те, которые должны работать", — отметил эксперт.

При этом он подчеркнул, что выбирать направление для переобучения нужно не по моде, а исходя из собственных склонностей и реальной картины рынка труда. Для этого, считает специалист, человеку стоит изучить вакансии, зарплаты и условия, чтобы понять, какие варианты действительно подходят.

"Потратить какое-то количество времени и посмотреть весь объем вакансий. Там есть зарплаты и условия работы, получить так называемую насмотренность", — посоветовал специалист.

Эксперт добавил, что безопаснее не бросать прежнюю работу сразу, а сначала пройти обучение, попробовать новое направление и только после этого принимать решение о смене занятости. Отдельно он предупредил, что при выборе курсов важно проверять надежность ресурса и не доверять обещаниям быстрого результата за большие деньги.