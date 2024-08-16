Новые подробности и улучшения Kingdom Come: Deliverance 2, выход которого перенесён на 11 февраля следующего года

Kingdom Come: Deliverance 2 вызывает большой интерес, и, хотя изначально планировалось его релиз в 2024 году, игра немного задерживается. Оригинал, который вышел в 2018 году и продался в шести миллионах копий, получил признание за свою детализированную средневековую атмосферу и увлекательный геймплей. Многим игрокам понравился этот проект, что делает сиквел особенно ожидаемым.

Warhorse Studios, разработчики игры, ранее анонсировали план по выпуску второй части в 2024 году. Однако теперь Kingdom Come: Deliverance 2 выйдет 11 февраля 2025 года. Эта дата почти совпадает с седьмой годовщиной выхода первой игры, которая была выпущена 13 февраля 2018 года.

Хотя задержка всегда вызывает разочарование у поклонников, в игровой индустрии это не редкость. Вторая часть обещает быть в два раза масштабнее оригинала, с улучшенной боевой системой и новыми элементами, такими как улучшенная анимация и динамические NPC. Эти нововведения помогут создать более живой и динамичный мир, сохраняя при этом уникальные особенности игры.

Кроме того, Kingdom Come: Deliverance 2 будет доступен на ПК, PlayStation и Xbox.

Фото: flickr.com/ Campus Party Brasil (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)