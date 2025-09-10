Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Опрыскивание яблок от гнили
Опубликована сегодня в 22:18

Как подготовить сад к зиме: обрезка, которая продлевает жизнь растениям

Агрономы назвали многолетники, которые нужно обрезать осенью для защиты от болезней

Осень в саду — это не только пора сбора урожая, но и время подготовки растений к зиме. Одним из ключевых этапов ухода считается обрезка многолетников. Она помогает сохранить здоровье посадок, улучшает внешний вид участка и обеспечивает растениям лёгкий старт весной.

Зачем нужна обрезка

Старые и ослабленные побеги становятся источником инфекций и убежищем для зимующих вредителей. Если их оставить, весной болезнь или насекомые быстро захватят новые побеги. Обрезка же позволяет сохранить силы растениям и снизить риск заражений. Кроме того, аккуратный сад с ухоженными клумбами выглядит опрятно даже в холодное время года.

Оптимальное время

Лучше всего приступать к обрезке после первых лёгких заморозков, когда надземная часть уже начинает отмирать. До этого момента стебли ещё кормят корни, и раннее вмешательство ослабит растение. Но и затягивать не стоит: слишком поздняя обрезка лишает многолетники времени на адаптацию к холодам.

Какие растения обрезать

Не все многолетники одинаково реагируют на этот процесс. Флоксы, пионы, ирисы, лилии и астры нуждаются в обязательном удалении стеблей — так снижается риск грибковых болезней. А вот декоративные травы и часть кустарников лучше оставить до весны: они не только служат защитой для корней, но и украшают зимний сад своей фактурой.

Как правильно обрезать

Для работы используйте острый и чистый инструмент. Стебли укорачивают, оставляя 5-10 см от поверхности почвы. Важно не срезать "под корень", чтобы не повредить точки роста, и не оставлять слишком длинных сухих пеньков, которые становятся рассадником вредителей.

Что делать с остатками

Срезанную ботву нельзя оставлять на грядке. Если растение здоровое, остатки можно отправить в компост. Но при признаках болезни — только сжечь, чтобы не допустить распространения грибков и личинок насекомых.

Дополнительная защита

После обрезки полезно замульчировать почву торфом, перегноем или компостом. Это не только сохранит тепло в корнях, но и обеспечит их питанием к весне. Для особо нежных растений можно использовать лапник или специальный нетканый материал.

Типичные ошибки

Садоводы нередко торопятся и обрезают слишком рано, лишая корневую систему питания. Другая ошибка — слишком сильное укорачивание побегов или, наоборот, сохранение длинных сухих стеблей. В обоих случаях последствия одинаковы: вымерзание или заражение растений.

Полезные хитрости

Обрезку удобно совмещать с профилактической обработкой биопрепаратами от болезней. А чтобы весной случайно не повредить новые ростки, стоит отметить места посадки колышками. Такой простой приём избавит от неприятных неожиданностей при весенних работах.

