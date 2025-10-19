Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Обрезка многолетников
Обрезка многолетников
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Садоводство
Дарья Казаку Опубликована сегодня в 18:12

Зима — не враг, если знать, что делать: вот как превратить холод в союзника многолетников

Осенняя подготовка многолетников помогает укрепить корни

Многолетники — гордость любого сада. Они возвращаются из года в год, украшая участок без лишних хлопот. Но чтобы эти растения радовали вас десятилетиями, им нужна помощь перед зимой. Осень — идеальное время, чтобы укрепить корни, защитить побеги и подготовить растения к периоду покоя. Правильная зимовка поможет вашим цветам встретить весну здоровыми и готовыми к новому пышному цветению.

Почему важно готовить многолетники к зиме

Холодный воздух и тёплая земля осенью создают идеальные условия для роста корней. В это время надземная часть растений отдыхает, а под землёй идёт активная работа. Если помочь растениям сейчас, весной они начнут сезон с прочной корневой системой и обильными бутонами.

Подготовка к зиме также:

  • защищает от вымерзания и пересыхания;

  • снижает риск грибковых инфекций;

  • помогает избежать выпревания корней;

  • сохраняет питательные вещества в почве.

1. Прекратите подкормки с азотом

С началом осени удобрения с азотом нужно исключить. Этот элемент стимулирует рост зелёной массы, а не укрепление корней. Если дать азот поздно, растение выпустит молодые побеги, которые замёрзнут при первых же холодах.

Используйте только лёгкий компост или золу - они улучшат структуру почвы, не провоцируя рост. Осенние удобрения должны содержать фосфор и калий, которые укрепляют ткани и повышают устойчивость к морозам.

2. Поливайте до самых заморозков

Сухие корни погибают от холода чаще, чем увлажнённые. Поэтому перед замерзанием земли проведите обильный полив - особенно у недавно посаженных и ослабленных растений.

  • Лейте воду медленно и глубоко, чтобы влага достигла корней.

  • Избегайте переувлажнения: болотистая почва промерзает быстрее.

  • После полива можно замульчировать землю — так влага сохранится дольше.

3. Удалите больные и подгнившие листья

Осенью растения теряют листву — и важно не оставлять её под кустами. Гниющие листья становятся убежищем для грибков, бактерий и вредителей, которые весной атакуют растения.

Особенно тщательно уберите остатки у хост, пионов, лилейников и бородатых ирисов. Это снизит риск заражения и обеспечит хорошую вентиляцию почвы.

Если листья здоровые, их можно измельчить и добавить в компост.

4. Проведите обрезку с умом

Не все растения нужно подрезать одинаково.

  • Обрезайте только больные и мягкие побеги, подверженные гниению.

  • Не трогайте виды, которые лучше зимуют с естественным укрытием — например, эхинацею, ромашку, гейхеру, рудбекию. Их сухие стебли задерживают снег и защищают корни.

  • Вьющиеся растения (клематисы, жимолость) укорачивайте только наполовину, оставляя запас побегов.

5. Замульчируйте грядки

После первых лёгких морозов, когда земля слегка промёрзла, разложите мульчу: сухие листья, хвойный опад, торф, солому или кору.

Мульча:

  • удерживает тепло и влагу,

  • защищает корни от резких перепадов температуры,

  • предотвращает образование ледяной корки,

  • снижает риск эрозии почвы.

Слой мульчи должен быть 5-10 см, но не касаться стеблей — это может вызвать прение.

6. Уберите опору для вредителей

Старые стебли, плотные влажные листья и неубранные сорняки — любимые зимние укрытия насекомых. Потратьте несколько минут на уборку сада, и весной у вас будет меньше хлопот с тлёй, слизнями и грибковыми болезнями.

7. Оставьте немного "дикости”

Не нужно убирать всё до идеально чистого состояния. Некоторые полые стебли и семенные коробочки послужат домом для полезных насекомых и источником пищи для птиц. Такой "живой” сад выглядит естественно и помогает экосистеме.

Ошибки, которых стоит избегать

  • Ошибка: вносить удобрения поздней осенью.
    Последствие: растение тратит силы на рост побегов, которые замерзают.
    Альтернатива: подкормки только фосфорно-калийные.

  • Ошибка: укрывать растения слишком рано.
    Последствие: они могут сопреть под влажным материалом.
    Альтернатива: накрывайте после первых заморозков.

  • Ошибка: полностью срезать все стебли.
    Последствие: корни теряют естественную защиту.
    Альтернатива: оставляйте часть побегов до весны.

Мифы и правда

Миф: "Многолетники зимуют сами — им не нужна помощь.”
Правда: без ухода растения чаще болеют и стареют раньше срока.

Миф: "Достаточно просто укрыть снегом.”
Правда: снег — не защита, если под ним уже гниёт листва.

Миф: "Все растения нужно обрезать.”
Правда: часть многолетников лучше зимует с естественным покровом.

Зимовка многолетников — это не просто уход, а инвестиция в будущее сада. Несколько часов работы осенью обеспечат вам здоровые, мощные растения и пышное цветение весной. Работайте с землёй, а не против неё - и она отблагодарит вас красотой и урожаем.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Чёрная ножка у рассады появляется при сырости и плохом проветривании сегодня в 13:33
Одна ошибка — и вся рассада обречена: грибок, что приходит без предупреждения

Как уберечь рассаду от черной ножки весной в условиях сурового уральского климата — проверенные методы и советы садоводов Челябинской области.

Читать полностью » Фитолампы и капельный полив позволяют выращивать овощи на северных балконах — рекомендации экспертов сегодня в 13:05
Городские джунгли по правилам огорода: как превратить балкон в место, где растут томаты и базилик

Создать мини-огород на балконе может каждый: достаточно света, подходящих контейнеров и пары правильных советов. Узнайте, какие растения выбрать и как избежать ошибок.

Читать полностью » Фермеры Краснодарского края предупреждают о нашествии медведки из-за тёплой осени сегодня в 12:24
Она прячется под грядками и жрёт урожай за ночь: осеннее нашествие на Кубани

Осень — лучшее время для борьбы с медведкой на Кубани. Как простыми и безопасными методами избавить участок от вредителя до весны.

Читать полностью » Лук-анзур Самсон сочетает декоративность и лечебные свойства — отмечают российские агроботаники сегодня в 12:05
Когда лук — не для супа, а для красоты: почему анзур Самсон называют живым украшением участка

Лук-анзур Самсон сочетает декоративность и пользу. Узнайте, почему его называют горным женьшенем и как вырастить это растение в своём саду.

Читать полностью » Учёные: опавшие листья возвращают в почву до 70 % калия и фосфора сегодня в 11:32
Опавшие листья — не мусор: садоводы открыли их настоящую силу

Осенняя листва может стать не отходом, а ценным ресурсом. Рассказываем, как превратить опавшие листья в эффективную мульчу и сохранить её до весны.

Читать полностью » Спаржевая фасоль осенью остаётся урожайной при правильной агротехнике — эксперты-овощеводы сегодня в 11:05
Не спешите выдёргивать кусты: что нужно сделать в конце лета, чтобы фасоль плодоносила дольше

Даже в конце лета спаржевая фасоль способна активно плодоносить. Узнайте, как продлить урожай до осени, чем подкармливать растения и какие ошибки мешают собрать максимум стручков.

Читать полностью » Агрономы: сидераты и Триходерма восстанавливают истощённую почву за одну осень без перекопки сегодня в 10:16
Мёртвая земля оживает: три осенних шага, которые превращают глину в чернозём

Как оживить плотную и серую землю без перекопки и удобрений? Рассказываем, как за одну осень запустить естественные процессы восстановления и вернуть почве жизнь.

Читать полностью » Белый налёт на почве у растений сигнализирует переувлажнение и требует действий — цветовод Анна Громова сегодня в 10:05
Земля покрылась инеем — но это не зима: что значит белый налёт в горшке и как спасти растение

Белый налёт на почве не всегда означает болезнь. Разбираемся, почему он появляется, как его безопасно удалить и что сделать, чтобы больше не возвращался.

Читать полностью »

Новости
Технологии
Google официально прекратила разработку проекта Privacy Sandbox после шести лет работы
Наука
В Германии и Грузии обнаружены древние свидетельства использования синего пигмента
Авто и мото
Оливер Блюме покинул пост главы Porsche после десяти лет руководства
Спорт и фитнес
Выпады с отягощением признаны эффективным упражнением для снижения веса — заявили физиотерапевты
Красота и здоровье
Диетологи: ужин после 22:00 снижает эффективность обмена веществ
Садоводство
Слизни активизируются осенью и уничтожают рассаду и листья овощей — специалисты по защите растений
Питомцы
Продолжительность жизни собаки при раке зависит от типа и стадии болезни
Дом
Организация рабочего пространства помогает повысить эффективность при работе из дома
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet