Дарья Казаку Опубликована сегодня в 16:19

Под снегом — жизнь: вот почему ароматные травы не боятся мороза

В Марий Эл многолетние травы успешно зимуют при осенней обрезке, мульчировании и укрытии растений

Осень в Марий Эл — время, когда природа готовится к отдыху. Но это не значит, что огородник может расслабиться: именно сейчас решается, будут ли ваши многолетние травы — мята, мелисса, тимьян, чабрец, душица, лаванда — пышно расти и радовать ароматом следующей весной. Чтобы растения успешно перезимовали в условиях волжско-вятского климата, им нужен особый уход.

Почему осенний уход особенно важен

Климат Марий Эл континентальный: осень здесь короткая, заморозки приходят уже в октябре, а зима может быть снежной и морозной. Многолетние травы чувствительны к резким перепадам температуры и выпреванию под толстым слоем снега. Осенние процедуры помогают:

  • укрепить корневую систему перед холодами;

  • защитить растения от вымерзания и гниения;

  • сохранить ароматные кустики до весны без пересадки.

Осень — время не отдыха, а подготовки к следующему урожаю.

Какие травы нуждаются в защите

Многие многолетники зимуют без проблем, но некоторые виды требуют особого внимания.

Холодоустойчивые (можно не укрывать):

  • мята;

  • мелисса (в мягкие зимы);

  • душица;

  • чабрец (тимьян ползучий).

Требующие лёгкого укрытия:

  • лаванда узколистная;

  • шалфей лекарственный;

  • иссоп;

  • розмарин (в Марий Эл выращивается чаще как однолетник или зимует в помещении).

Подготовка многолетних трав к зиме

1. Последняя обрезка

После окончания активного роста (конец сентября — начало октября) срежьте надземную часть растений, оставив 5-7 см над землёй. Это поможет кустикам не выпревать под снегом и стимулирует рост молодых побегов весной.

Обрезку лучше делать в сухую погоду — влажные стебли хуже подсыхают и могут загнить.

2. Прополка и рыхление

Удалите сорняки и слегка разрыхлите почву между кустами. Это важно, чтобы корни дышали, а почва не уплотнилась после осенних дождей. Сорняки не только отбирают питание, но и привлекают вредителей, которые могут зимовать рядом с вашими травами.

3. Удобрение и мульча

Перед морозами растения нуждаются не в азоте, а в фосфоре и калии - эти элементы укрепляют корни. Внесите по 1 столовой ложке золы или костной муки под каждый куст.

Затем замульчируйте грядку:

  • перегноем,

  • торфом,

  • сухими листьями,

  • хвойным опадом.

Слой мульчи должен быть около 5-7 см. Он защитит корни от перепадов температуры и поможет задержать влагу.

4. Укрытие нежных растений

Лаванду, шалфей и иссоп после мульчирования прикройте лапником, соломой или нетканым материалом (агроволокном). Главное — чтобы укрытие пропускало воздух и не скапливало влагу.

Совет: поставьте над кустом невысокий каркас (например, из дуг) и натяните укрывной материал — получится мини-парник, где растения не выпреют.

5. Защита от вымерзания и грызунов

Если зима малоснежная, в январе-феврале подсыпайте снег на грядку с травами — это естественное теплоизоляционное покрытие. А чтобы мыши не портили корни, разложите вокруг кустов веточки можжевельника или мяты — их запах отпугивает грызунов.

Весеннее пробуждение

Весной не торопитесь убирать укрытие — делайте это постепенно, когда снег начнёт таять и земля прогреется хотя бы до +5 °C. Резкое открытие может вызвать ожог побегов.

Первые подкормки проводят в апреле, когда пойдут новые ростки. Используйте настой золы или слабый раствор органического удобрения.

Ошибки, которых стоит избегать

  • Ошибка: обрезать травы слишком рано (в августе).
    Последствие: растения выпустят новые побеги, которые погибнут при первых заморозках.
    Альтернатива: обрезайте в конце сентября, когда рост естественно замедляется.

  • Ошибка: укрывать растения плёнкой.
    Последствие: плесень и выпревание.
    Альтернатива: используйте дышащие материалы.

  • Ошибка: оставлять старые побеги и сорняки.
    Последствие: вредители и грибковые инфекции.
    Альтернатива: полная санитарная уборка грядки.

А что если хотите свежую зелень зимой?

Некоторые травы легко пересадить в горшки и выращивать дома на подоконнике: мяту, мелиссу, лаванду и тимьян можно аккуратно выкопать в сентябре, пересадить в контейнер и занести в тёплое, светлое место. Так вы получите свежую ароматную зелень даже зимой.

3 интересных факта о многолетних травах

  1. Тимьян и душица не просто ароматны — их эфирные масла отпугивают тлю и муравьёв.

  2. Мелисса и мята во время цветения особенно привлекательны для пчёл, поэтому полезны и для опыления огорода.

  3. Лаванда способна отпугивать моль и комаров — сушёные пучки можно хранить в доме.

В условиях Марий Эл многолетние травы зимуют успешно, если им помочь: обрезать, замульчировать, укрыть и не тревожить до весны. Эти простые шаги сохранят ароматные растения живыми и здоровыми, а весной они снова подарят вам свежесть и вкус.

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

