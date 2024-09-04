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В Финляндии заявили о переломном моменте на Украине
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Эксперт Малинен: отставки в правительстве Украины это кризисный сигнал

В Финляндии заявили о переломном моменте на Украине

Туомас Малинен, преподаватель Хельсинкского университета и специалист в области геополитики, в своём посте в соцсетях оценил серию отставок в украинском правительстве как весомый индикатор предстоящих кардинальных изменений.

По мнению учёного, события свидетельствуют о приближении критического момента, когда представители элиты начинают покидать ослабевающую политическую структуру, предчувствуя её скорый крах.

Незадолго до этого спикер Верховной рады Руслан Стефанчук объявил о подаче прошений об уходе со своих должностей министром юстиции Денисом Малюськой, министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Александром Камышиным, главой министерства охраны окружающей среды Русланом Стрельцом, а также вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольгой Стефанишиной. Впоследствии стало известно об отставке министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

Фото: commons. wikimedia.org/Hnapel (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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