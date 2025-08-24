Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Крымский мост
Крымский мост
© kremlin.ru by Пресс-служба Кремля is licensed under public domain
Алла Малькова Опубликована сегодня в 14:46

Внеплановое перекрытие: на Крымском мосту остановили движение транспорта

Движение по Крымскому мосту временно приостановлено с обеих сторон

Движение автотранспорта через Крымский мост полностью приостановлено по обеим направлениям. Об этом сообщил официальный информационный центр сооружения в своем Telegram-канале, призвав находящихся на мосту и в зонах досмотра граждан сохранять спокойствие и следовать инструкциям сотрудников служб безопасности.

По данным на 14:00 по московскому времени, образовались значительные скопления транспорта с обеих сторон переправы. Со стороны Таманского полуострова в очереди на досмотр ожидали порядка 90 автомобилей, в то время как с керченской стороны скопилось около 710 транспортных средств.

В сообщении не уточняется причина временного прекращения движения и предполагаемое время возобновления работы переправы. Ранее подобные инциденты были связаны с проведением плановых учений, нештатными ситуациями или усилением мер безопасности в соответствии с действующими регламентами.

Читайте также

В Крыму начался сбор нектаринов 22.08.2025 в 18:02

Урожай нектаринов в Крыму под ударом: спасут ли аграриев 400 миллионов рублей

Сезон сбора нектаринов в Крыму начался, но ухудшующееся климатическое состояние предсказывает снижение урожая на 18–25%. Узнайте, как государство помогает аграриям.

Читать полностью » УФСБ и МВД прекратили деятельность мошенников в Крыму 22.08.2025 в 15:56

Новое телефонное мошенничество: как украинские кол-центры обманывали россиян

В Крыму остановлена сеть кол-центров, использовавшая SIM-боксы для телефонного мошенничества. Узнайте, как это работало и какие меры безопасности применить, чтобы не стать жертвой аферистов.

Читать полностью » В Крыму пресечена деятельность сети телефонных мошенников, связанных с Украиной 22.08.2025 в 13:52

Подростки из Крыма и сим-боксы: как работала схема мошенников под украинским контролем

Сотрудниками УФСБ России по Республике Крым была выявлена и полностью ликвидирована сеть узлов связи, которую дистанционно использовали украинские колл-центры для проведения мошеннических операций. В ходе операции были задержаны два организатора из Татарстана, которые занимались техническим обслуживанием оборудования.

Читать полностью » Спасатели Крыма фиксируют до 10 вызовов в день из-за туристов в горах 21.08.2025 в 23:03

Покорить Крымские горы и выжить: что нужно знать, чтобы не стать жертвой собственной беспечности

Бархатный сезон в Крыму привлекает туристов в горы. Но походы требуют подготовки! Узнайте о главных ошибках, необходимой экипировке и правилах безопасности от спасателей.

Читать полностью » Солнечное лето продолжается: на курортах Сочи и Крыма хорошая погода до конца августа 21.08.2025 в 22:11

Лето на Чёрном море не сдаётся: пляжный сезон продлится дольше обычного

Сочи и Крым встречают туристов тёплой погодой: +25…+30 °C, солнце и море без дождей. Курортный сезон продлится до конца сентября.

Читать полностью » В Крыму авиация МЧС тушит крупный пожар сухой травы 21.08.2025 в 20:55

Огонь в Крыму идёт быстрее машин: угроза Малиновке и Васильевке

У Лучевого сухая трава вспыхнула и пошла на Малиновку и Васильевку. Авиация МЧС и 160 спасателей сдерживают фронт огня опашкой и сбросами воды.

Читать полностью » КФУ: укус паука-осы в Крыму сравним с укусом обычной осы 20.08.2025 в 23:15

Жёлто-чёрное чудо Крыма: почему не стоит убегать от паука-осы

В Крыму всё чаще встречается паук-оса (Argiope bruennichi). Где он обитает? Опасен ли его укус? Какую роль играет в экосистеме этот яркий паук, похожий на осу?

Читать полностью » В Крыму раскрыли себестоимость бензина: опт растёт, розница пока сдерживается 20.08.2025 в 22:08

Водители Крыма в панике: чего ждать от цен на топливо осенью

Минтопэнерго Крыма раскрыло структуру цен на топливо: оптовые рекорды, логистика и влияние на розницу. Почему возникают перебои с Аи-95?

Читать полностью »

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru