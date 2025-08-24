Внеплановое перекрытие: на Крымском мосту остановили движение транспорта

Движение автотранспорта через Крымский мост полностью приостановлено по обеим направлениям. Об этом сообщил официальный информационный центр сооружения в своем Telegram-канале, призвав находящихся на мосту и в зонах досмотра граждан сохранять спокойствие и следовать инструкциям сотрудников служб безопасности.

По данным на 14:00 по московскому времени, образовались значительные скопления транспорта с обеих сторон переправы. Со стороны Таманского полуострова в очереди на досмотр ожидали порядка 90 автомобилей, в то время как с керченской стороны скопилось около 710 транспортных средств.

В сообщении не уточняется причина временного прекращения движения и предполагаемое время возобновления работы переправы. Ранее подобные инциденты были связаны с проведением плановых учений, нештатными ситуациями или усилением мер безопасности в соответствии с действующими регламентами.