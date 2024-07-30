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Посол Мелик-Багдасаров: После победы Мадуро отношения между Венесуэлой и Россией укрепятся
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Посол Мелик-Багдасаров: После победы Мадуро отношения между Венесуэлой и Россией укрепятся

После триумфа Николаса Мадуро на избирательном процессе в Венесуэле стратегическое сотрудничество между Россией и боливарианской республикой будет и дальше укрепляться, о чем сообщил Сергей Мелик-Багдасаров, занимающий должность посла РФ в этой латиноамериканской стране.

Дипломат, выступая в эфире телевизионного канала "Россия-24", подчеркнул, что победа действующего президента Мадуро, прежде всего, означает последовательность политического курса и продолжение развития стратегического партнерства между двумя государствами.

Выборы главы государства в Венесуэле состоялись 28 июля, а уже на следующие сутки национальный избирательный совет объявил о победе Мадуро, который будет занимать президентский пост в период с 2025 по 2031 год.

Однако в понедельник в стране вспыхнули акции протеста, а в столице Каракасе произошли стычки между правоохранительными органами и демонстрантами. По данным властей, пострадали более 20 представителей силовых структур, а не менее 15 человек были задержаны за вандализм и действия, направленные на дестабилизацию обстановки.

Правительство Венесуэлы выступило с заявлением о вмешательстве некоторых государств в избирательный процесс и в право народа самостоятельно определять свою судьбу.

Фото: www. kremlin.ru/Пресс-служба Президента Российской Федерации (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

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