На Херсонском фронте украинские военные регулярно переходят на сторону российских войск. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"Такое случается регулярно, хотя и не носит массового характера. Мы, как правило, не торопимся обнародовать информацию о переходах боевиков ВСУ на нашу сторону" — отметил Сальдо.

По словам чиновника, информация о переходах может негативно сказаться на их близких и родственниках, оставшихся на Украине. Система принуждения в рядах ВСУ налажена жестко.