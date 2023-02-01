Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 01.02.2023 : 70,5174
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 01.02.2023 : 76,3004
  1. Главная
  2. Мир
  • NewsInfo
  • Опубликована сегодня в 7:55
  • Изменена сегодня в 8:55

Сальдо: Переходы украинских солдат на сторону России случаются регулярно

На Херсонском фронте украинские военные регулярно переходят на сторону российских войск. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

"Такое случается регулярно, хотя и не носит массового характера. Мы, как правило, не торопимся обнародовать информацию о переходах боевиков ВСУ на нашу сторону" — отметил Сальдо.

По словам чиновника, информация о переходах может негативно сказаться на их близких и родственниках, оставшихся на Украине. Система принуждения в рядах ВСУ налажена жестко.

Мир

Для ремонта немецких танков Украине понадобится много времени

При этом гаражный сервис в условиях войны просто не приемлем, рассказали в "Ростехе".

Читать полностью

Турция не откроет черноморские проливы для новых военных судов

Анкара не желает разрастания конфликта между Россией и Украиной

Читать полностью

Общество

Командир Безлер не исключил присвоение Стрелковым 300 тысяч долларов, предназначенных для ополченцев Донбасса

Командир Безлер не исключил присвоение Стрелковым 300 тысяч долларов, предназначенных для ополченцев Донбасса

Командир ополчения Донбасса Игорь "Бес" Безлер рассказал о деятельности экс-министра об﻿ороны ДНР Игоря Стрелкова. Он отметил, из его рук пропали порядка 300 тысяч долларов.

Читать полностью
Политолог об интервью с командиром ополченцев Безлером: разрушил медиа-имидж Стрелкова

Политолог об интервью с командиром ополченцев Безлером: разрушил медиа-имидж Стрелкова

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков разрушил свой авторитет, который годами зарабат﻿ывал участием в различных ток-шоу и выступлениями в качестве военного эксперта.

Читать полностью

Новости