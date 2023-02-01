На Херсонском фронте украинские военные регулярно переходят на сторону российских войск. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо.
"Такое случается регулярно, хотя и не носит массового характера. Мы, как правило, не торопимся обнародовать информацию о переходах боевиков ВСУ на нашу сторону" — отметил Сальдо.
По словам чиновника, информация о переходах может негативно сказаться на их близких и родственниках, оставшихся на Украине. Система принуждения в рядах ВСУ налажена жестко.
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