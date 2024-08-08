В Санкт-Петербурге по факту обрушения перехода на заброшенном заводе "Красный треугольник" начата проверка

В Санкт-Петербурге на территории бывшего завода "Красный треугольник" произошло обрушение перехода между зданиями. Прокуратура Адмиралтейского района начала проверку по факту инцидента.

В ходе проверки прокуратура планирует установить владельца обрушившегося перехода и оценить соблюдение законодательства в области градостроительства, включая законность ввода объекта в эксплуатацию.

"Красный треугольник" — это историческое предприятие и памятник промышленной архитектуры Санкт-Петербурга. Он занимает значительную территорию в центре города. Комплекс зданий был построен в период с 1860 по 1917 годы и включает более 150 корпусов и построек, часть из которых является объектами культурного наследия.

После банкротства завода многие здания на территории "Красного треугольника" остались неиспользуемыми и постепенно приходят в упадок. Они подвергаются разрушению из-за мародерства и пожаров. Часть объектов принадлежит городу, а часть находится в частной собственности.

Проверка прокуратуры имеет важное значение для выяснения причин обрушения перехода и определения ответственных лиц. Результаты проверки помогут предотвратить подобные инциденты в будущем и обеспечить безопасность на территории "Красного треугольника".

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