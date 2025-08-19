Вода важнее штанги: как не угробить здоровье летом

Фитнес-тренер Сергей Литовченко в беседе с Pravda. ru рассказал, как безопасно заниматься спортом в летнюю жару и избежать перегрева организма.

Когда тренироваться

Лучше всего проводить занятия утром или вечером, когда температура воздуха ниже.

При этом важно тренироваться в прохладном помещении, избегая как жары, так и переохлаждения.



Вода — обязательна

Литовченко подчеркнул, что отказ от воды во время тренировок опасен:

дефицит жидкости повышает риск перегрева и ухудшает самочувствие.

Ошибки, которых стоит избегать

"Нужно отказаться от пленочных поясов и плотной одежды для усиления потоотделения — это перегревает внутренние органы", — отметил эксперт.

Также не стоит пытаться ставить рекорды: летом даже профессионалы снижают рабочие веса до 40-50% от максимума, чтобы не перегружать организм.

Главное правило

В жару тренировки должны быть направлены не на рекорды, а на поддержание формы и здоровья. Как подчеркнул Литовченко: главное — не навредить.