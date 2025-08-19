Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Человек утоляет жажду
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Олег Белов Опубликована вчера в 23:26

Вода важнее штанги: как не угробить здоровье летом

Фитнес-тренер рассказал, как безопасно тренироваться в жару

Фитнес-тренер Сергей Литовченко в беседе с Pravda. ru рассказал, как безопасно заниматься спортом в летнюю жару и избежать перегрева организма.

Когда тренироваться
Лучше всего проводить занятия утром или вечером, когда температура воздуха ниже.
При этом важно тренироваться в прохладном помещении, избегая как жары, так и переохлаждения.

Вода — обязательна
Литовченко подчеркнул, что отказ от воды во время тренировок опасен:
дефицит жидкости повышает риск перегрева и ухудшает самочувствие.

Ошибки, которых стоит избегать

"Нужно отказаться от пленочных поясов и плотной одежды для усиления потоотделения — это перегревает внутренние органы", — отметил эксперт.

Также не стоит пытаться ставить рекорды: летом даже профессионалы снижают рабочие веса до 40-50% от максимума, чтобы не перегружать организм.

Главное правило
В жару тренировки должны быть направлены не на рекорды, а на поддержание формы и здоровья. Как подчеркнул Литовченко: главное — не навредить.

