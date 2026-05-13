Машина задымила в жару: что под капотом выходит из строя первым

Перегрев двигателя можно заметить по сильному жару, изменению цвета выхлопа и нестабильным оборотам автомобиля, рассказал руководитель, региональной общественной организации автомобилистов "СПБ.АВТО" Святослав Данилов. О том, как понять причину перегрева двигателя и что делать, если до сервиса далеко, эксперт рассказал в комментарии NewsInfo.

Данилов пояснил, что при перегреве от двигателя может идти заметный жар, а выхлопные газы иногда меняют цвет на черный. Также водитель может столкнуться с нестабильной работой оборотов, когда они становятся то высокими, то низкими.

"Как правило, это связано с маслом. Может быть старое масло используется, перепробег на нем. Либо произошла утечка масла в двигателе, масла вообще нет, не происходит охлаждения двигателем либо маслом, либо охлаждающей жидкостью", — отметил Данилов.

По его словам, также нужно проверить возможную утечку антифриза. При перегреве бачок с охлаждающей жидкостью может начать выкипать, а в отдельных случаях возможны повреждения бачка или крышки.

"Остановиться, охладиться, подождать, начать движение. Если повторяется, то уже эвакуатор. Посмотреть, если масло надо долить, то масло долить и отправиться в сервис", — посоветовал эксперт.

Данилов добавил, что жара повышает риск перегрева двигателя, особенно если радиатор охлаждения забит дорожной пылью и грязью после зимы. В таком случае система может хуже справляться со своими функциями, а внешняя температура уже не помогает охлаждать двигатель, как зимой.