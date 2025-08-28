Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Фридрих Мерц
Фридрих Мерц
© commons.wikimedia.org by Harald Dettenborn is licensed under CC BY 3.0 DE
Алла Малькова Опубликована сегодня в 21:05

Дипломатическое танго без партнера: почему саммит Путин-Зеленский не состоится

Канцлер Германии Мерц исключил возможность двусторонней встречи лидеров России и Украины

Канцлер Германии Фридрих Мерц официально подтвердил, что встреча между Путиным и Зеленским не планируется. Такое заявление прозвучало в ответ на растущие международные спекуляции о потенциальных переговорах между лидерами двух стран. Об этом пишет AFP.

"Встречи Зеленского и Путина не будет", — цитирует издание Марца.

По данным зарубежных СМИ, позиция Кремля обусловлена несколькими факторами. Российская сторона, как сообщается, избегает подобных встреч, чтобы не создавать впечатления о предоставлении украинскому руководству дополнительной политической легитимности.

Параллельно стратегия Москвы в настоящее время сосредоточена на выстраивании диалога непосредственно с администрацией Соединенных Штатов.

Ранее возможные места для многостороннего саммита с участием России, Украины и США назывались представителями украинской власти. Среди потенциальных площадок фигурировали Ватикан, Женева, Стамбул и Саудовская Аравия. Однако, по оценкам американских официальных лиц, ни Москва, ни Киев на текущем этапе не демонстрируют готовности к поиску путей завершения конфликта.

Особое внимание уделяется позиции Дональда Трампа, который, как отмечают источники, не ожидал скорого урегулирования и выражает недовольство текущим развитием событий.

"Чтобы танцевать танго, нужны двое… Но оба лидера (Зеленский и Путин — прим. ред.) не очень хорошо уживаются друг с другом", — заключил Трамп.

Американский президент ранее высказывал скептицизм относительно продуктивности прямых переговоров между Путиным и Зеленским, намекая, что для успешного диалога необходима взаимная готовность обеих сторон. Ожидается, что Трамп может в ближайшее время сделать отдельное заявление по данному вопросу.

