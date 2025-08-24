Де-факто глава режима: почему Москва готова говорить с Зеленским, но отрицает его легитимность

Глава российского МИД Сергей Лавров обозначил позицию Москвы относительно возможных контактов с Владимиром Зеленским. Министр подчеркнул, что Россия признаёт украинского лидера "де-факто главой действующего режима" и готова проводить с ним встречи в этом качестве, однако конституционная легитимность его полномочий остаётся под вопросом.

Лавров опроверг информацию о том, что во время недавних консультаций на Аляске обсуждалась возможность организации саммита между Путиным и Зеленским. По его словам, эта тема была поднята значительно позже и практически экспромтом, без предварительной проработки.

Министр подтвердил готовность Российской Федерации продолжить прямые переговоры с украинской стороной на основе стамбульских договорённостей. Российская делегация предложила повысить уровень представительства для обсуждения вопросов, требующих доведения до сведения высшего руководства обеих стран.

Относительно международных гарантий безопасности в контексте урегулирования вокруг Украины Лавров заявил о необходимости достижения консенсуса, который бы учитывал базовые интересы Российской Федерации. Такой подход, по мнению министра, должен стать основой для стабильного и долгосрочного урегулирования.