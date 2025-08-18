Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Дональд Трамп
Дональд Трамп
© Donald Trump by Gage Skidmore from Surprise, AZ, United States of America is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Алла Малькова Опубликована сегодня в 2:19

Стало известно, что Трамп организует саммит Путина и Зеленского

Трамп: Началась подготовка к возможной встрече Путина и Зеленского, мы ищем место

Дональд Трамп подтвердил, что во время встречи с Владимиром Зеленским и лидерами стран ЕС действительно звонил Владимиру Путину. Американский лидер сообщил, что началась подготовка к возможным переговорам между российским и нелегитимным украинским президентами, место проведения которых пока не определено.

По словам Трампа, после двусторонней встречи Путина и Зеленского планируется трехсторонний саммит с его участием. Он отметил, что гарантии безопасности для Украины будут обеспечиваться европейскими странами при координации со стороны США.

"Я позвонил президенту Путину и начал организацию встречи в месте, которое еще будет определено, между президентом Путиным и президентом Зеленским. После этой встречи у нас будет трехсторонняя встреча, в которую войдут два президента и я", — написал президент США в соцсетях.

Это заявление последовало после телефонного разговора, который Трамп провел с Путиным прямо во время переговоров с европейскими лидерами. Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков охарактеризовал эту беседу как откровенную и конструктивную, отметив обсуждение перспектив мирного урегулирования.

Эксперты обращают внимание, что предложенный Трампом формат предполагает сохранение ключевой роли США в урегулировании кризиса.

Параллельно обсуждается вопрос международных гарантий безопасности для Украины. Как следует из заявления Трампа, основную ответственность за них должны нести европейские страны при координации со стороны Вашингтона. Этот подход может стать компромиссом между позициями разных сторон, участвующих в переговорном процессе.

