Эммануэль Макрон
Эммануэль Макрон
© commons.wikimedia.org by Официальный сайт Европарламента is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic
Алла Малькова Опубликована сегодня в 0:40

Без Европы не обойтись: почему Макрон настаивает на расширении переговоров по Украине

Президент Франции Эммануэль Макрон выступил с инициативой провести четырехсторонние переговоры по урегулированию украинского кризиса с участием представителей Европейского союза, США, России и Украины. Это предложение прозвучало во время встречи Дональда Трампа с Владимиром Зеленским и лидерами ЕС в Белом доме.

Макрон признал важность текущего трехстороннего формата переговоров между Россией, Украиной и США, однако подчеркнул, что вопросы безопасности Европы требуют участия европейских стран. По его словам, гарантии стабильности на континенте невозможно обсуждать без учета позиции ЕС.

Французский лидер также поддержал идею канцлера Германии Фридриха Мерца о временном прекращении огня как условии для дальнейших переговоров. При этом Макрон отметил, что Украина должна сохранять сильную армию в качестве одного из элементов будущих гарантий безопасности.

Как известно, в настоящий момент Макрон и ряд других лидеров ЕС вместе с Трампом и Зеленским за закрытыми дверями ведут переговоры в Вашингтоне. Параллельно в Брюсселе готовятся к экстренному саммиту ЕС 19 августа, где планируется выработать единую позицию по итогам переговоров в США. Как отмечают дипломатические источники, европейские страны намерены настаивать на своем участии в любых будущих договоренностях, касающихся безопасности континента.

