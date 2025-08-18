Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Президент США Дональд Трамп вступил в конфликт с Владимиром Зеленским
Президент США Дональд Трамп вступил в конфликт с Владимиром Зеленским
© commons.wikimedia.org by The White House is licensed under Public domain
Алла Малькова Опубликована вчера в 23:34

Как бы безумно это ни звучало: случайная реплика Трампа раскрыла чьи-то планы

Трамп невольно прокомментировал возможную сделку с Зеленским перед встречей с лидерами ЕС

Во время подготовки к закрытой встрече с Зеленским и лидерами Европейского союза Дональд Трамп обратился к президенту Франции Эммануэлю Макрону с неожиданной фразой.

"Я думаю, он хочет заключить сделку. Вы понимаете это? Как бы безумно это ни звучало" — попали в эфир.

По всей видимости, микрофон американского лидера не был отключён, и его слова могу означать намерения Зеленского, с которым глава Белого дома встречался за закрытыми дверями без лидеров стран ЕС.

Особый интерес вызывает реакция Макрона, который, судя по кадрам трансляции, лишь улыбнулся в ответ. Французская сторона пока никак не прокомментировала ситуацию.

Трамп рассчитывает на договоренности по итогам встречи с главами ЕС и Зеленским, которые приведут к трехсторонней встрече с Россией, отмечают аналитики. Переговоры в Вашингтоне продолжаются.

