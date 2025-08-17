Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский вылетел в Вашингтон для важных переговоров с американским лидером Дональдом Трампом. Как сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк, украинский лидер прибудет в США через 6,5 часов после вылета.

18 августа запланирована сложная дипломатическая программа. Сначала состоится закрытая встреча один на один между Зеленским и Трампом, после чего к переговорам присоединятся европейские лидеры. В расширенном формате участники обсудят возможные пути урегулирования конфликта, включая совместный рабочий ужин.

По данным источников Reuters, американская администрация усиливает давление на Киев после недавних переговоров Трампа с Владимиром Путиным на Аляске. США якобы склоняют Украину к подписанию мирного соглашения. Европейские представители, в свою очередь, готовы оказать Зеленскому политическую поддержку в условиях этого давления.

Особое внимание наблюдатели уделяют формату предстоящих переговоров. Тот факт, что Трамп сначала примет украинского коллегу без европейских партнеров, может свидетельствовать о желании Вашингтона выработать отдельную позицию по урегулированию конфликта перед многосторонними обсуждениями.

Исход этой дипломатической миссии может определить дальнейшее развитие событий в регионе и позицию Запада по украинскому вопросу, отмечают аналитики.