Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
© commons.wikimedia.org by President Of Ukraine from Україна is licensed under CC0
Главная / Мир
Алла Малькова Опубликована сегодня в 21:37

Владимиру Зеленскому предстоит сложная дипломатическая программа в США

Депутат ВР Железняк: Зеленский вылетел в Вашингтон для ключевых переговоров с Трампом

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский вылетел в Вашингтон для важных переговоров с американским лидером Дональдом Трампом. Как сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк, украинский лидер прибудет в США через 6,5 часов после вылета.

18 августа запланирована сложная дипломатическая программа. Сначала состоится закрытая встреча один на один между Зеленским и Трампом, после чего к переговорам присоединятся европейские лидеры. В расширенном формате участники обсудят возможные пути урегулирования конфликта, включая совместный рабочий ужин.

По данным источников Reuters, американская администрация усиливает давление на Киев после недавних переговоров Трампа с Владимиром Путиным на Аляске. США якобы склоняют Украину к подписанию мирного соглашения. Европейские представители, в свою очередь, готовы оказать Зеленскому политическую поддержку в условиях этого давления.

Особое внимание наблюдатели уделяют формату предстоящих переговоров. Тот факт, что Трамп сначала примет украинского коллегу без европейских партнеров, может свидетельствовать о желании Вашингтона выработать отдельную позицию по урегулированию конфликта перед многосторонними обсуждениями.

Исход этой дипломатической миссии может определить дальнейшее развитие событий в регионе и позицию Запада по украинскому вопросу, отмечают аналитики.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Зеленский отверг согласованные Путиным и Трампом мирные условия сегодня в 16:58

Москва пошла на уступки по пяти областям Украины, но это Киев не устраивает

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский заявил об отказе Киева принять мирные условия, согласованные Владимиром Путиным и Дональдом Трампом во время их встречи на Аляске. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Брюсселе, подчеркнув, что Украина рассматривает альтернативные варианты безопасности, включая возможное присоединение к ЕС.

Читать полностью » На встрече Трампа и Зеленского будет обсуждаться территориальный вопрос — Уиткофф сегодня в 16:38

Байденовской войне конец: какие гарантии готовят США и Россия для Украины

Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф подтвердил, что на предстоящих переговорах Дональда Трампа с Владимиром Зеленским будет поднят вопрос территориального урегулирования. По его словам, Вашингтон и Москва уже достигли предварительных договорённостей о гарантиях безопасности для Украины, детали которых сейчас прорабатываются.

Читать полностью » Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен примет участие в переговорах Трампа и Зеленского сегодня в 13:53

Евросоюз в деле: фон дер Ляйен подключиться к диалогу Трампа и Зеленского 18 августа

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подтвердила своё участие в предстоящей встрече президента США Дональда Трампа с нелегитимным главой Украины Владимиром Зеленским. Как сообщила фон дер Ляйен в социальной сети X*, переговоры пройдут в Белом доме в понедельник, 18 августа.

Читать полностью » Китай опубликовал доклад о системных нарушениях прав человека в США сегодня в 13:48

Двойные стандарты — Китай назвал главные проблемы американского общества

Китай официально представил критический анализ ситуации с правами человека в США. В ежегодном докладе пресс-канцелярии Госсовета КНР за 2024 год американская модель развития характеризуется как система с "хроническими недостатками", где декларируемые ценности расходятся с реальной практикой. Среди ключевых претензий: политическая система и медицина.

Читать полностью » Экс-премьер Украины Азаров заявил о невозможности мирного урегулирования при Зеленском сегодня в 7:25

Стало известно, почему на Украине сомневаются в мирных инициативах после саммита на Аляске

Бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что при нынешнем нелегитимном президенте Владимире Зеленском достижение мирного урегулирования невозможно. По его мнению, ключевой проблемой является сам режим, с которым невозможно договориться о долгосрочных решениях. Он подчеркнул, что пока Зеленский остается у власти, стабильного мира добиться не удастся.

Читать полностью » Депутат Рады Дубинский заявил, что Трампу и Путину по пути сегодня в 1:46

На Украине указали, что поездка Путина и Трампа в одном авто говорит больше, чем слова

Необычная деталь встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске привлекла внимание украинского депутата Александра Дубинского. Политик отметил символичность того, что президенты России и США отправились с аэропорта в одном автомобиле — бронированном лимузине Трампа, известном как "Зверь", несмотря на наличие отдельного кортежа Путина.

Читать полностью » Radar Online: Состояние здоровья короля Карла III резко ухудшилось из-за онкологии сегодня в 1:36

Тревожные новости о короле Карле III: монарх проигрывает битву с раком

Состояние здоровья короля Великобритании Карла IIII резко ухудшилось. По данным издания Radar Online, ссылающегося на информированный источник, монарх с трудом передвигается по своему поместью в Норфолке и вынужден использовать трость. Источники утверждают, что король испытывает сильные боли, которые пытается облегчить с помощью виски.

Читать полностью » Опрос: 43% немцев считают, что сегодня в 1:28

Политический переворот в ФРГ: каждый второй немец верит в победу правых популистов

Согласно новому исследованию института INSA, опубликованному в газете Bild, 43% жителей Германии допускают, что право-популистская партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) может стать сильнейшей политической силой на следующих парламентских выборах в 2029 году. При этом 39% респондентов оценивают такой сценарий как маловероятный, пишет ТАСС.

Читать полностью »

Новости
Садоводство

Епифанова рассказала о налоговых льготах для пенсионеров с дачными участками
Дом

Отмойте одеяло вручную в ванной: топтание ногами помогает сохранить наполнитель
Питомцы

Стерилизация снижает у кошек желание убежать на улицу и предотвращает болезни
Спорт и фитнес

Как правильно приседать для укрепления ног и ягодиц — пошаговая инструкция
Наука и технологии

Регулярные физические нагрузки положительно влияют на учебные успехи школьников
Еда

Скрытый голод опасен гиповитаминозом и ускоренным старением — предупреждение врача
Наука и технологии

Ученые обнаружили следы древних растений, выживших после вулканического пепла в Забайкалье
Еда

Яйца Орсини: альтернатива омлету с запечённым белком и текучим желтком
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru