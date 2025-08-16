Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Putin and Trump begin talks at military base in Alaska
© commons.wikimedia.org by Сергей Бобылёв is licensed under CC BY 4.0
Алла Малькова Опубликована сегодня в 1:46

На Украине указали, что поездка Путина и Трампа в одном авто говорит больше, чем слова

Депутат Рады Дубинский заявил, что Трампу и Путину по пути

Необычная деталь встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске привлекла внимание украинского депутата Александра Дубинского. Политик отметил символичность того, что президенты России и США отправились с аэропорта в одном автомобиле — бронированном лимузине Трампа, известном как "Зверь", несмотря на наличие отдельного кортежа Путина.

"Эта совместная поездка говорит красноречивее любых рукопожатий и пресс-конференций. Очевидно, что этим лидерам есть о чем договориться и им по пути", — заявил Дубинский, комментируя пятничный саммит в Анкоридже.

Как ранее сообщал CNN, встреча принесла российской стороне несколько дипломатических побед. Хотя официальные детали переговоров не раскрываются, сам факт совместной поездки в закрытом автомобиле и неформальная атмосфера саммита (включая общение в лимузине) указывают на возможность налаживания диалога между Москвой и Вашингтоном.

Эксперты отмечают, что подобные символические жесты в дипломатии часто значат больше, чем официальные заявления. Напомним, что это первая личная встреча Путина и Трампа после возобновления последним политической деятельности. Ранее американский лидер неоднократно заявлял о возможности быстрого урегулирования конфликта на Украине при условии прямых переговоров с Москвой.

